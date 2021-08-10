Aç Ayı Oynamaz Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler

Her milletin yaşam biçimi farklıdır ve bu sebeple edinilen tecrübeler de farklılık gösterir. Bu tecrübelerden hareketle oluşturulan atasözleri, kültürümüzde geniş bir yer tutmaktadır. Maddi ve manevi anlamda çeşitli tavsiye ve öğütleri içeren bu atasözleri arasında, "aç ayı oynamaz" atasözü de yer alıyor. Toplumun değer yargılarından hareketle oluşturulan bu özlü söz, aç ayı oynamaz atasözünün anlamı nedir sorusuyla araştırılıyor. Bu atasözünün TDK açıklaması, kısa ve uzun anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı haberimizde.

AÇ AYI OYNAMAZ TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre "aç ayı oynamaz" atasözü; "çalışmasından, emeğinden kazanç sağladığınız hayvan ya da insanı doyurmalı, ona iyi bakmalısınız ki çalışmasını sürdürebilsin" anlamına gelir. Yani bir kişiden verim alabilmek için öncelikle onun temel ihtiyaçlarını karşılamak gerekir.

AÇ AYI OYNAMAZ NE DEMEK?

Bir kişinin bir işi en verimli şekilde gerçekleştirebilmesi için öncelikle temel ihtiyaçlarının karşılanması gerekir. Karnı aç bir birey ne zihnen ne de bedenen yeterince verimli olamaz. Bu nedenle bir işe başlamadan önce ilk olarak beslenme ihtiyacının karşılanması gerekir. Bu durumu ifade etmek üzere "aç ayı oynamaz" atasözü söylenmektedir.

AÇ AYI OYNAMAZ HİKAYESİ

Bu sözün, eski zamanlardaki mahalle meydanlarında ayı oynatma geleneğine dayandığı düşünülmektedir. Bu ayıların bakıcıları, bir iple tuttukları ayıları şehir meydanlarında çalgı çalarak oynatır, onları izlemeye gelenlerden para toplardı. "Aç ayı oynamaz" sözünün bu geleneğin bir sonucu olarak ortaya çıktığı tahmin ediliyor.

AÇ AYI OYNAMAZ ÖRNEKLERİ

Önce bir şeyler yiyelim, sonra işe başlarız. Ne de olsa aç ayı oynamaz.