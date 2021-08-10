Acele İşe Şeytan Karışır Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler

Büyüklerin yaşadığı zorluklardan edindikleri tecrübeler küçüklere yol gösterir. Bunların yok olup gitmemesi adına oluşturulan atasözleri, nesilden nesle aktarılarak yüzlerce yıl geleceğe taşınmaktadır. Geçmişte edinilen tecrübeler, atasözleri aracılığıyla geleceğe ışık tutmaktadır. Türk atasözleri arasında yer alan "acele işe şeytan karışır" sözü de ders ve öğüt değeri taşıdığı için inceleniyor. Atasözleri ve deyimler alanında araştırma yapanlar, "acele işe şeytan karışır" atasözünün anlamı nedir diye araştırıyor. İşte bu atasözünün uzun ve kısa anlamı, TDK açıklaması ve cümle içinde kullanım örnekleri.

ACELE İŞE ŞEYTAN KARIŞIR TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre "acele işe şeytan karışır" atasözü; "Bir işi acele yaparsak yanlış veya hatalı olur" anlamında kullanılır. Bir işi erken bitirmek için acele etmek o işin hızlı ve doğru şekilde sonuçlanacağı anlamına gelmez. Bilakis ne kadar acele edilirse hata payı o kadar artar. Eli ayağına dolaşacağı için kişi daha fazla hata ve sakarlık yapar. Bu da hem zarar görmesine hem de işinde daha büyük aksamalar meydana gelmesine yol açabilir.

ACELE İŞE ŞEYTAN KARIŞIR NE DEMEK?

Günlük hayatın koşturmasında pek çok işi kısacık vakitlerde halletmeye çalışırız. Aceleye gelen bu işleri hızlıca yapmaya çalışırken daha büyük aksaklıklara yol açabiliriz. Örneğin bir bardağa su doldurmak için aceleci davranmak, suyun masaya dökülmesine ve ikinci bir iş çıkmasına sebep olur. Aceleyle yapılan iş yanlış, eksik ve hatalı olur. Bu nedenle bir işi düşünüp taşınarak, planlı ve sakince yapmak gerekir. Bu durumu ifade etmek amacıyla "acele işe şeytan karışır" atasözü söylenmektedir.

ACELE İŞE ŞEYTAN KARIŞIR ÖRNEKLERİ

Telaş etmeseydin böyle olmazdı, acele işe şeytan karışır.

Arabayı sakince sür, acele işe şeytan karışır.

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