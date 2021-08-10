Açık lise AÖL kayıt yenileme ne zaman ve nasıl yapılır? MEB 2021 AÖL kayıt yenileme ve ek sınav tarihleri

AÖL kayıt yenileme ek sınav tarihleri gibi detaylarla araştırma konusu haline geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ek sınavlara katılmak isteyen açık öğretim öğrencilerinin 9-13 Ağustos tarihleri aralığında kayıtlarını gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu kapsamda "MEB 2021 Açık öğretim lisesi AÖL kayıtları ne zaman, kayıt yenileme nasıl yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte MEB ile Açık lise AÖL kayıt yenileme ekranı ve tüm detaylar…
Açık öğretim lisesi 2020 - 2021 eğitim öğretim yılı ek sınavına ait kayıt yenileme işlemleri 9-13 ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
2020 - 2021 eğitim ve öğretim yılı ek sınavına yönelik kayıt yenileme işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 9 - 13 Ağustos olarak duyuruldu. Öte yandan ek sınavlar ise 16 - 20 Ağustos tarihleri arasında online olarak düzenlenecek.
Ek sınava belirtilen tarihler arasında kayıt yenileyen tüm öğrenciler katılım sağlayabilmektedir.
Ek sınavlar, her yıl 2+1 şeklinde 3 dönemde yapılan dönem sınavlarından değildir. Ek sınavlar bakan oluru ile yapılan istisnai sınavlardır. Bu nedenle ek sınavlar her öğretim yılı başında açıklanan iş takviminde duyurulmaz ve dönemden sayılmaz.