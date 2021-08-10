Açık lise AÖL kayıt yenileme ne zaman ve nasıl yapılır? MEB 2021 AÖL kayıt yenileme ve ek sınav tarihleri

AÖL kayıt yenileme ek sınav tarihleri gibi detaylarla araştırma konusu haline geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ek sınavlara katılmak isteyen açık öğretim öğrencilerinin 9-13 Ağustos tarihleri aralığında kayıtlarını gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu kapsamda "MEB 2021 Açık öğretim lisesi AÖL kayıtları ne zaman, kayıt yenileme nasıl yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte MEB ile Açık lise AÖL kayıt yenileme ekranı ve tüm detaylar…