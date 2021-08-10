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Giriş Tarihi: 10.8.2021 08:04 Son Güncelleme: 10.8.2021 08:05

Açık lise AÖL kayıt yenileme ne zaman ve nasıl yapılır? MEB 2021 AÖL kayıt yenileme ve ek sınav tarihleri

Açık lise AÖL kayıt yenileme ne zaman ve nasıl yapılır? MEB 2021 AÖL kayıt yenileme ve ek sınav tarihleri

Açık öğretimden lise eğitimi alan öğrenciler Açık lise AÖL kayıt yenileme ekranı üzerinden işlemlerini yapmaya başlıyor. 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin düzenlenecek olan ek sınav öncesinde öğrencilerin bu işlemi tamamlaması gerekiyor. Bu kapsamda “MEB 2021 Açık öğretim lisesi AÖL kayıtları ne zaman, kayıt yenileme nasıl yapılır?” soruları yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamada işlemlerin 13 Ağustos’ta sona ereceği bildirildi. İşte Açık lise AÖL kayıt yenileme ek sınav tarihleri ve detaylar…

AÖL kayıt yenileme ek sınav tarihleri gibi detaylarla araştırma konusu haline geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ek sınavlara katılmak isteyen açık öğretim öğrencilerinin 9-13 Ağustos tarihleri aralığında kayıtlarını gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu kapsamda "MEB 2021 Açık öğretim lisesi AÖL kayıtları ne zaman, kayıt yenileme nasıl yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte MEB ile Açık lise AÖL kayıt yenileme ekranı ve tüm detaylar…

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Açık öğretim lisesi 2020 - 2021 eğitim öğretim yılı ek sınavına ait kayıt yenileme işlemleri 9-13 ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

EK SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 - 2021 eğitim ve öğretim yılı ek sınavına yönelik kayıt yenileme işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 9 - 13 Ağustos olarak duyuruldu. Öte yandan ek sınavlar ise 16 - 20 Ağustos tarihleri arasında online olarak düzenlenecek.

AÖL kayıt yenileme ne zaman? MEB 2021 AÖL kayıt yenileme ve sınav tarihleri!

AÇIK LİSE EK SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Ek sınava belirtilen tarihler arasında kayıt yenileyen tüm öğrenciler katılım sağlayabilmektedir.

AÖL EK SINAV NEDİR?

Ek sınavlar, her yıl 2+1 şeklinde 3 dönemde yapılan dönem sınavlarından değildir. Ek sınavlar bakan oluru ile yapılan istisnai sınavlardır. Bu nedenle ek sınavlar her öğretim yılı başında açıklanan iş takviminde duyurulmaz ve dönemden sayılmaz.

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Açık lise AÖL kayıt yenileme ne zaman ve nasıl yapılır? MEB 2021 AÖL kayıt yenileme ve ek sınav tarihleri
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