Akıl Yaşta Değil Baştadır Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler

Büyüklerin yaşadığı zorluklardan edindikleri tecrübeler küçüklere yol gösterir. Bunların yok olup gitmemesi adına oluşturulan atasözleri, nesilden nesle aktarılarak yüzlerce yıl geleceğe taşınmaktadır. Geçmişte edinilen tecrübeler, atasözleri aracılığıyla geleceğe ışık tutmaktadır. Türk atasözleri arasında yer alan "akıl yaşta değil baştadır" sözü de ders ve öğüt değeri taşıdığı için inceleniyor. Atasözleri ve deyimler alanında araştırma yapanlar, "akıl yaşta değil baştadır" atasözünün anlamı nedir diye araştırıyor. İşte bu atasözünün uzun ve kısa anlamı, TDK açıklaması ve cümle içinde kullanım örnekleri.

AKIL YAŞTA DEĞİL BAŞTADIR TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre "akıl yaşta değil baştadır" atasözü; "Marifet yaşta değildir. Kişi onlarca yıl kendine hiçbir şey katmadan yaşarsa boş bir ömür geçirmiş olur. Ancak yaşça ondan daha küçük biri hayatına daha çok bilgi ve tecrübe sığdırırsa, yaşı küçük olsa bile akıl olarak ondan daha üstün sayılır" anlamı taşır.

AKIL YAŞTA DEĞİL BAŞTADIR NE DEMEK?

Bir kimsenin yaşı büyük olabilir, bu onun akıllı olduğunu göstermez; çünkü akıl bir düşünme işidir, insan düşünme becerisine sahipse kaç yaşında olduğu önemli değildir, aklın ölçütü yaş değil düşünmedir. Yaş insanın bedenini değiştirir. Zamanla beden büyür ve yaşlanır. Ancak akıl ve zihin geçen zamana değil yapılan birikime bağlı olarak gelişir. Zihnine yatırım yapmamış orta yaşlı bir insanla tüm ömrünü okuyarak ve düşünerek geçiren bir çocuğun zihni boy ölçüşürse çocuğun akıl olarak üstün gelme ihtimali hayli yüksektir. Bazen de bu mukayeseye gerek kalmaksızın, yaşından beklenmeyecek zihin becerilerine sahip çocuklar için "akıl yaşta değil baştadır" ifadesi kullanılır.

AKIL YAŞTA DEĞİL BAŞTADIR ÖRNEKLERİ

Yaşıtlarının çok ötesinde becerilere sahip, akıl yaşta değil baştadır.

Öğretmenlerinin bile çözemediği problemi Ayşe çözdü. Akıl yaşta değil baştadır.

AKIL YAŞTA DEĞİL BAŞTADIR BENZERİ ATASÖZLERİ

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