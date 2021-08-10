ATA AÖF yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak? ATA AÖF yaz okulu sınav tarihleri 2021

YAZ OKULUNDA HANGİ DERSLERİ ALABİLİRİM?

Öğrenciler, yaz okulunda açılacak derslerden en fazla toplam 5 (beş) adet ders alabilirler. Bu dersler, öncelikle alt yarıyıl dersleri olmak üzere, daha önce alınıp başarısız olunan (FF harf notlu) ve/veya ilk defa alınacak derslerden sadece yaz okulunda olmak üzere, takip eden üst yarıyıllardan (güz ya da bahar) seçebilirler.

YAZ OKULUNDA SINAVLARIN PUAN KATKISI % KAÇTIR?

Yaz okulunda başarı değerlendirmesi tek sınav üzerinden yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100'dür.