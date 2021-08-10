ATA AÖF yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak? ATA AÖF yaz okulu sınav tarihleri 2021

ATA AÖF yaz okulu sınavları için geri sayım başladı. Atatürk Üniversitesi bünyesinde Açıköğretimden üniversite eğitimi alan vatandaşlar kayıtların sona ermesiyle beraber "ATA AÖF yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Öğrenciler, yaz okulunda açılan önlisans, lisans ve lisans tamamlama programları derslerinden en çok beş derse kayıt yaptırabildiği gibi aynı zamanda ödemelerini gerçekleştirmesi gerekiyor. Peki, ATA AÖF yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak? İşte tüm detaylar…
YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN, ONLINE MI?
Yaz okulu sınavları 12 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılacaktır.
YAZ OKULUNDA HANGİ DERSLERİ ALABİLİRİM?
Öğrenciler, yaz okulunda açılacak derslerden en fazla toplam 5 (beş) adet ders alabilirler. Bu dersler, öncelikle alt yarıyıl dersleri olmak üzere, daha önce alınıp başarısız olunan (FF harf notlu) ve/veya ilk defa alınacak derslerden sadece yaz okulunda olmak üzere, takip eden üst yarıyıllardan (güz ya da bahar) seçebilirler.
YAZ OKULUNDA SINAVLARIN PUAN KATKISI % KAÇTIR?
Yaz okulunda başarı değerlendirmesi tek sınav üzerinden yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100'dür.