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Giriş Tarihi: 10.8.2021 22:50 Son Güncelleme: 10.8.2021 22:50

ATA AÖF yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak? ATA AÖF yaz okulu sınav tarihleri 2021

ATA AÖF yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak? ATA AÖF yaz okulu sınav tarihleri 2021

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ATA AÖF yaz okulu sınav tarihi araştırma konusu haline geldi. Dönem içerisindeki derslerden geçemeyen adaylar yazın uygulanan bu eğitim için kayıtlarını 26 Temmuz – 9 Ağustos tarihleri aralığında gerçekleştirdi. Bu kapsamda gözler şimdi ise sınavların uygulanacağı tarihlere çevrildi. Bu kapsamda “ATA AÖF yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte 2021 ATA AÖF yaz okulu sınav tarihleri ve tüm detaylar…

ATA AÖF yaz okulu sınavları için geri sayım başladı. Atatürk Üniversitesi bünyesinde Açıköğretimden üniversite eğitimi alan vatandaşlar kayıtların sona ermesiyle beraber "ATA AÖF yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Öğrenciler, yaz okulunda açılan önlisans, lisans ve lisans tamamlama programları derslerinden en çok beş derse kayıt yaptırabildiği gibi aynı zamanda ödemelerini gerçekleştirmesi gerekiyor. Peki, ATA AÖF yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak? İşte tüm detaylar…

ATA AÖF yaz okulu 2021 sınavları ne zaman yapılacak, yüz yüze mi, online mi? ATA AÖF yaz okulu ders seçimi tarihi ve okul ücretleri ne kadar?

YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN, ONLINE MI?

Yaz okulu sınavları 12 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılacaktır.

YAZ OKULUNDA HANGİ DERSLERİ ALABİLİRİM?

Öğrenciler, yaz okulunda açılacak derslerden en fazla toplam 5 (beş) adet ders alabilirler. Bu dersler, öncelikle alt yarıyıl dersleri olmak üzere, daha önce alınıp başarısız olunan (FF harf notlu) ve/veya ilk defa alınacak derslerden sadece yaz okulunda olmak üzere, takip eden üst yarıyıllardan (güz ya da bahar) seçebilirler.

YAZ OKULUNDA SINAVLARIN PUAN KATKISI % KAÇTIR?

Yaz okulunda başarı değerlendirmesi tek sınav üzerinden yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100'dür.

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ATA AÖF yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak? ATA AÖF yaz okulu sınav tarihleri 2021
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