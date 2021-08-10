Balık Baştan Kokar Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler

Her milletin yaşam biçimi farklıdır ve bu sebeple edinilen tecrübeler de farklılık gösterir. Bu tecrübelerden hareketle oluşturulan atasözleri, kültürümüzde geniş bir yer tutmaktadır. Maddi ve manevi anlamda çeşitli tavsiye ve öğütleri içeren bu atasözleri arasında, "balık baştan kokar" atasözü de yer alıyor. Toplumun değer yargılarından hareketle oluşturulan bu özlü söz, balık baştan kokar atasözünün anlamı nedir sorusuyla araştırılıyor. Bu atasözünün TDK açıklaması, kısa ve uzun anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı haberimizde.

BALIK BAŞTAN KOKAR TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre "balık baştan kokar" atasözü; "Baştakilerin tutumu bozuk olan toplumda her şey bozuk olur" anlamına gelir. Bu atasözü, kötü bir işin, yönetici, baş durumunda olanlardan başladığını, yöneticilerinin tutumu bozuk olan toplumda her şeyin bozuk olacağını anlatır. Balığın iç organları baş ve üst gövde kısmında yer almaktadır. Dolayısıyla bozulmaya yüz tutan bir balık kuyruk kısmından değil kafa ve gövde kısmından kokmaya başlar. Kafa kısmı çürüyen balık zamanla kuyruğuna kadar çürümeye devam eder. Bu durumdan esinlenerek üretilen bu atasözü, toplum ve kurumlardaki bozuklukların da tıpkı bu şekilde seyrettiğini ifade eder.

BALIK BAŞTAN KOKAR NE DEMEK?

"Balık baştan kokar" atasözüne göre, bir toplumun ya da topluluğun bozuluşunun ana sebebi baştaki kişilerin bozukluğudur. Onlara önderlik eden ya da yol açan kişi üst mertebede ve sözü geçen biridir. Topluluğun ya da toplumun geri kalanı da onu izleyerek bu yanlış yola sapar.

BALIK BAŞTAN KOKAR ÖRNEKLERİ

"Balık baştan kokar" diye boşuna dememişler, Ahmet de ağabeyini örnek aldı ve sınıfta kaldı.