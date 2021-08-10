Baş Başa Vermeyince Taş Yerinden Kalkmaz Atasözünün Anlamı Nedir? Tdk Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler

Büyüklerin deneyimleri ve bunlardan hareketle gelecek nesillere miras bıraktıkları nasihatler toplumu oluşturan yapıtaşları arasında yer alır. Bu nasihatler atasözü adı verilen özlü sözlerle gelecek nesillere öğüt ve ders vermek amacıyla kullanılmaktadır. Türk atasözleri arasında "baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz" sözü de bulunmaktadır. Bu söz, baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz atasözünün anlamı nedir sorusuyla araştırılıyor. Bu atasözünün TDK açıklaması, kısa ve uzun anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı haberimizde.

BAŞ BAŞA VERMEYİNCE TAŞ YERİNDEN KALKMAZ TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre "baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz" atasözü; "Zorlukları aşabilmek için birden fazla kişinin el ele vermesi gerekir" anlamını taşır. İnsan bazı işleri tek başına halleder, üstesinden gelir. Bazı işler vardır ki; birkaç kişinin bir araya gelmesiyle yapılabilir. Ağır bir taşın yerinden kaldırılması nasıl birçok elin onu tutmasıyla mümkün ise, önemli meseleleri de topluca, istişare ederek ancak hal yoluna koyabiliriz.

BAŞ BAŞA VERMEYİNCE TAŞ YERİNDEN KALKMAZ NE DEMEK?

Bir zorluğu kotarabilmek için birden fazla kişinin emek harcaması gerekir. Hayatta karşılaşılan pek çok durum tek bir kişinin gücünden daha fazlasını gerektirir. Dolayısıyla birden fazla kişinin gücünü birleştirmesi gerekir. Bu durumlar için "baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz" atasözü kullanılır.

BAŞ BAŞA VERMEYİNCE TAŞ YERİNDEN KALKMAZ ÖRNEKLERİ

Bu işi tek başına halledemezsin, ben sana yardım ederim. Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz.

BAŞ BAŞA VERMEYİNCE TAŞ YERİNDEN KALKMAZ BENZERİ ATASÖZLERİ

Bir elin nesi var iki elin sesi var

Birlikten kuvvet doğar

Yalnız taştan duvar olmaz

Az el aş kotarır, çok el iş kotarır