Boş Çuval Ayakta Durmaz Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler

Büyüklerin deneyimleri ve bunlardan hareketle gelecek nesillere miras bıraktıkları nasihatler toplumu oluşturan yapıtaşları arasında yer alır. Bu nasihatler atasözü adı verilen özlü sözlerle gelecek nesillere öğüt ve ders vermek amacıyla kullanılmaktadır. Türk atasözleri arasında "boş çuval ayakta durmaz" sözü de bulunmaktadır. Bu söz, boş çuval ayakta durmaz atasözünün anlamı nedir sorusuyla araştırılıyor. Bu atasözünün TDK açıklaması, kısa ve uzun anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı haberimizde.

BOŞ ÇUVAL AYAKTA DURMAZ TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre "boş çuval ayakta durmaz" atasözü; "Hiçbir desteği bulunmayan, gerçeklerle hiçbir yakınlığı olmayan, gereksiz düşünce ya da planlarla herhangi bir sonuca ulaşılmaz" anlamına gelir. Bunun yanı sıra "Bilgisiz, becerisi olmayan birey, kendisine yüklenilen vaziyete tutunamaz" anlamı da vardır. Bu atasözünün ilk anlamına göre; içi boş bir plan hayalden ibarettir, böyle bir planla harekete geçilirse sonu hüsran olur. Dolayısıyla yola çıkılırken gerçekçi ve akılcı planlar oluşturmak gerekir. İkinci anlama göre ise, konuya hakim olmayan, bu konuyla ilgili bilgi ve becerisi bulunmayan kişiye sorumluluk yüklemek işin yine başarısızlıkla sonuçlanmasına yol açar.

BOŞ ÇUVAL AYAKTA DURMAZ NE DEMEK?

Planları hayallerden ayıran en önemli olgu, planların gerçekçi ve akla yatkın olmasıdır. Eğer bir plan akılcılıktan uzak, hayallere ve olasılıklara dayalıysa bu planla hareket edilmesi halinde başarısızlık kaçınılmazdır. Ya da bu plan tutarlı olsa bile, şayet işten anlamayan kişiler bu planı uygulamaya kalkarsa sonuç yine aynı olur. Bir kişi üstlendiği sorumluluğu ve vazifeyi karşılayacak güçte olmalıdır. Her iki durumu da karşılamak üzere "boş çuval ayakta durmaz" atasözü kullanılmaktadır.

BOŞ ÇUVAL AYAKTA DURMAZ ÖRNEKLERİ

Ona hangi görevi verirsen ver, ne kadar emek harcarsan harca ama unutma ki atalarımız boş çuval dik/ ayakta durmaz demişlerdir.

Ne kadar uğraşırsan uğraş boş çuval ayakta durmaz.