Can Boğazdan Gelir Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler

Büyüklerin yaşadığı zorluklardan edindikleri tecrübeler küçüklere yol gösterir. Bunların yok olup gitmemesi adına oluşturulan atasözleri, nesilden nesle aktarılarak yüzlerce yıl geleceğe taşınmaktadır. Geçmişte edinilen tecrübeler, atasözleri aracılığıyla geleceğe ışık tutmaktadır. Türk atasözleri arasında yer alan "can boğazdan gelir" sözü de ders ve öğüt değeri taşıdığı için inceleniyor. Atasözleri ve deyimler alanında araştırma yapanlar, "can boğazdan gelir" atasözünün anlamı nedir diye araştırıyor. İşte bu atasözünün uzun ve kısa anlamı, TDK açıklaması ve cümle içinde kullanım örnekleri.

CAN BOĞAZDAN GELİR TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre "can boğazdan gelir" atasözü; "yaşamak, güçlenmek için yemek gerekir" anlamına gelir. İnsan yemekle yaşar. İyi beslenmeyen kişinin sağlığı, yaşamı tehlikeye düşer. Ancak bu söz, yokluk ve kıtlık yaşanan yıllarda ortaya çıkmış bir sözdür. Kıtlık nedeniyle yemek bulmakta zorluk yaşayan atalarımız, açlığın ve beslenmenin önemini bildikleri için bu sözü söylemiştir. Ancak günümüzde bu atasözüne kulak vererek aşırı yemek yemek de en az aç kalmak kadar problemlere yol açacaktır. Bu nedenle her şeyi ayarında tüketmek en doğrusudur.

CAN BOĞAZDAN GELİR NE DEMEK?

"Can boğazdan gelir" atasözü, beslenmenin insan sağlığı için ne derece önemli olduğunu göstermek üzere söylenmektedir. Kişi sağlıklı ve dinç bir vücuda sahip olmak için yediklerine dikkat etmelidir. Vücut için gerekli olan gıdalar alınmazsa can sağlığı tehlikeye düşecektir.

CAN BOĞAZDAN GELİR ÖRNEKLERİ

Oyuna başlamadan önce tabağındaki yemekleri bitir, çünkü can boğazdan gelir.

Karnım çok acıktığı için tüm masayı silip süpürdüm. Sonuçta can boğazdan gelir.