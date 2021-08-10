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Giriş Tarihi: 10.8.2021 23:18

Daldan Dala Konmak Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması ve Cümle İçinde Örneği

Daldan Dala Konmak Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması ve Cümle İçinde Örneği

Daldan dala konmak deyiminin anlamı” araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Kısaca özetlenirse; sık sık iş, durum, konu ya da düşünce değiştirmek manasına gelen bu deyim günlük kullanım dilinde de sıkça karşımıza çıkmaktadır. “Daldan dala atlama” şeklinde de ifade edilen bu deyim kararsız kişileri ya da işleri ifade etmektedir. Daldan dala konmak deyiminin anlamına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte TDK Açıklaması ve Cümle İçinde Örneği.

Herhangi bir şeye odaklanamamak, kararsız kalmak, sürekli fikir değiştirmek gibi anlamları ifade eden daldan dala konmak deyiminin anlamı merak ediliyor. Bilindiği üzere; dilimizde deyim ve atasözleri cümlelerin pekiştirilmesi, anlamın bütünleşmesi ve ifade edilmesinde kolaylık sağlamaktadır. Daldan dala konmak deyimi de sıkça tercih edilen ve kullanılan deyimler arasında yer almaktadır. Bu başlık altından; daldan dala konmak deyiminin anlamına ulaşabilirsiniz. İşte TDK Açıklaması ve Cümle İçinde Örneği.

DALDAN DALA KONMAK DEYİMİNİN ANLAMI (TDK)

1- Beğenilerini, ilgi alanlarını ve isteklerini sürekli değiştirmek.

2- Karar verirken zorluk çekmek, bir türlü karar verememek.

3- Sohbet ederken bir konu bitmeden başka bir konuya geçmek.

DALDAN DALA KONMAK NE DEMEK?

Daldan dala konmak deyiminin anlamı; sık sık iş, durum, konu ya da düşünce değiştirmek demektir.

DALDAN DALA KONMAK DEYİMİ İÇİN CÜMLE ÖRNEKLERİ

  • Daldan dala konmaktan epey yorulmuştu.
  • Annesini ikna etmek için daldan dala kondu ama başaramadı.
  • Konuşurken sürekli daldan dala konduğu için kafam karıştı.

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Daldan Dala Konmak Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması ve Cümle İçinde Örneği
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