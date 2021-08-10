Daldan Dala Konmak Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması ve Cümle İçinde Örneği

Herhangi bir şeye odaklanamamak, kararsız kalmak, sürekli fikir değiştirmek gibi anlamları ifade eden daldan dala konmak deyiminin anlamı merak ediliyor. Bilindiği üzere; dilimizde deyim ve atasözleri cümlelerin pekiştirilmesi, anlamın bütünleşmesi ve ifade edilmesinde kolaylık sağlamaktadır. Daldan dala konmak deyimi de sıkça tercih edilen ve kullanılan deyimler arasında yer almaktadır. Bu başlık altından; daldan dala konmak deyiminin anlamına ulaşabilirsiniz. İşte TDK Açıklaması ve Cümle İçinde Örneği.

DALDAN DALA KONMAK DEYİMİNİN ANLAMI (TDK)

1- Beğenilerini, ilgi alanlarını ve isteklerini sürekli değiştirmek.

2- Karar verirken zorluk çekmek, bir türlü karar verememek.

3- Sohbet ederken bir konu bitmeden başka bir konuya geçmek.

DALDAN DALA KONMAK NE DEMEK?

Daldan dala konmak deyiminin anlamı; sık sık iş, durum, konu ya da düşünce değiştirmek demektir.

DALDAN DALA KONMAK DEYİMİ İÇİN CÜMLE ÖRNEKLERİ