Davulun Sesi Uzaktan Hoş Gelir Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler

Büyüklerin deneyimleri ve bunlardan hareketle gelecek nesillere miras bıraktıkları nasihatler toplumu oluşturan yapıtaşları arasında yer alır. Bu nasihatler atasözü adı verilen özlü sözlerle gelecek nesillere öğüt ve ders vermek amacıyla kullanılmaktadır. Türk atasözleri arasında "davulun sesi uzaktan hoş gelir" sözü de bulunmaktadır. Bu söz, davulun sesi uzaktan hoş gelir atasözünün anlamı nedir sorusuyla araştırılıyor. Bu atasözünün TDK açıklaması, kısa ve uzun anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı haberimizde.

DAVULUN SESİ UZAKTAN HOŞ GELİR TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre "davulun sesi uzaktan hoş gelir" atasözü; "Kişiye uzaktan baktığında kolay ve güzel gibi gözüken bir durum işin içinde bulunan kişi için pek çok zorluğa sebep olabilir" anlamına gelir. Hayatın pek çok alanında, emek ve çaba gerektiren durumlarda bu ifade sıkça kullanılır. İşin iç yüzünü bilmeyen, kişinin yaşadığı zorlukların farkında olmayan biri, olayın yalnızca dışarıdan gözüken kısmıyla ilgilenir ve bu görünüş hoşuna gittiği için o durumun kolay olduğunu sanır.

DAVULUN SESİ UZAKTAN HOŞ GELİR NE DEMEK?

Davulun sesi uzaktan hoş gelir atasözü, "Öyle durumlar vardır ki içinde olanı rahatsız eder ama dışında olanlar o duruma imrenirler, işin içinde olmayanlar gerçeği bilmez, işi kolay ve kazançlı sanırlar" anlamında, göründüğünden çok farklı durumlar için kullanılır. Davul sesi uzaktan dinleyene hoş ve keyifli gelir. Ancak davulu çalan ya da onun yakınında bulunan kişi için son derece gürültülü ve zahmetli bir durumdur. Gerçek hayatta da benzeri durumlar sıkça yaşanmakta, bu durumlarda bu atasözü kullanılmaktadır.

DAVULUN SESİ UZAKTAN HOŞ GELİR ÖRNEKLERİ

Bu iş öyle göründüğü kadar basit değil. Davulun sesi uzaktan hoş gelir.

Sen öyle şeylere özenme. Davulun sesi uzaktan hoş gelir.