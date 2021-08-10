Denize Düşen Yılana Sarılır Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler

Büyüklerin deneyimleri ve bunlardan hareketle gelecek nesillere miras bıraktıkları nasihatler toplumu oluşturan yapıtaşları arasında yer alır. Bu nasihatler atasözü adı verilen özlü sözlerle gelecek nesillere öğüt ve ders vermek amacıyla kullanılmaktadır. Türk atasözleri arasında "denize düşen yılana sarılır" sözü de bulunmaktadır. Bu söz, denize düşen yılana sarılır atasözünün anlamı nedir sorusuyla araştırılıyor. Bu atasözünün TDK açıklaması, kısa ve uzun anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı haberimizde.

DENİZE DÜŞEN YILANA SARILIR TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre "denize düşen yılana sarılır" atasözü; "Güç bir duruma düşenlerin bundan kurtulmak için her türlü çareye başvurmaları olağandır" anlamına gelir. Yılan hemen hemen her insanın korktuğu ve uzak durmayı tercih ettiği bir hayvandır. Ancak denize düşen ve yüze bilmeyen biri, tutunacak bir dal ararken yılana rastlarsa hayatta kalabilmek için ona sarılmayı dahi göze alabilir. Hayatta karşılaşılan bazı zorluklar da tıpkı bu örnekte olduğu gibi, başka bir zamanda kaçınılacak kişiye ya da duruma kucak açmayı gerektirebilir.

DENİZE DÜŞEN YILANA SARILIR NE DEMEK?

Kişi zor bir duruma ya da tehlikeye düştüğünde, yanlış yerlerden ve kişilerden yardım almak zorunda kalabilir. Karşısındaki kişinin tehlikeli olduğunu ve zarar getireceğini bile bile daha büyük bir zarardan kaçınmak adına böyle bir yol izlenir. Örneğin tehlikeli insanlardan borç para almak, zor zamanlarını kötüye kullanacak kişilerden yardım istemek bu duruma bir örnektir. Bu gibi durumlarda "denize düşen yılana sarılır" atasözü kullanılmaktadır.

DENİZE DÜŞEN YILANA SARILIR ÖRNEKLERİ

Bu zor günlerimde mecbur kalıp ona gittim, denize düşen yılana sarılır.

Yardım edecek kimseyi bulamadığı için denize düşen yılana sarılır diyerek o kadının kapısını çalmış.