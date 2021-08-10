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Giriş Tarihi: 10.8.2021 07:04

DGS sınav sonuçları erken açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? Dikey Geçiş DGS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM sorgulama ekranı!

DGS sınav sonuçları erken açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? Dikey Geçiş DGS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM sorgulama ekranı!

Önlisans mezunu adayların eğitimlerini dört seneliğe tamamlamak amacıyla katılım sağladığı DGS sınav sonuçları ve tercihleri için heyecan dorukta. 11 Temmuz 2021 tarihinde düzenlenen sınava binlerce aday katılırken öte yandan ÖSYM’nin verdiği sonuç tarihinin de yaklaşmasıyla “DGS sınav sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı, ne zaman açıklanacak?” gibi birçok soru gündemdeki yerini aldı. Sonuçların erişime açılmasıyla beraber adaylar okulların kontenjanlarına göre tercihlerini gerçekleştirecek. Peki, DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler ne zaman başlıyor? İşte tüm detaylar…

Dikey Geçiş Sistemi kapsamında eğitimlerini dört senelik lisans programına tamamlamak isteyen adaylar DGS sınav sonuçları için gözünü ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevirdi. Geçtiğimiz ay düzenlenen sınava binlerce kişi katılım sağlarken sonuçların 13 Ağustos tarihinde erişime açılacağı bilgisi duyurulmuştu. Ancak ÖSYM'nin bazı sonuçları erkenden erişime açması nedeniyle "DGS sınav sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte DGS sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar…



ÖSYM sınav takvimi verilerine göre 11 Temmuz 2021 günü adaylara uygulanan DGS 2021 sonuçları 13 Ağustos 2021 tarihinde sınava giren adaylara duyurulacak. 2021 DGS sonuçları açıklandığında aşağıda yer alan linke tıklayarak öğrenebileceksiniz.

DGS 2021 SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ…

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS tercihlerinin yapılacağı tarih henüz belli olmadı. Geçtiğimiz dönemlerde tercihlerin yapıldığı tarih dikkate alındığında, DGS tercihlerinin Eylül ayında yapılması bekleniyor.

DGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

DGS tercih kılavuzu da ÖSYM tarafından yayınlanmadı. DGS tercih kılavuzu, tercihler başlamadan önce ÖSYM tarafından erişime açılacak.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

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DGS sınav sonuçları erken açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? Dikey Geçiş DGS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM sorgulama ekranı!
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