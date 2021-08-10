DGS sınav sonuçları erken açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? Dikey Geçiş DGS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM sorgulama ekranı!

Dikey Geçiş Sistemi kapsamında eğitimlerini dört senelik lisans programına tamamlamak isteyen adaylar DGS sınav sonuçları için gözünü ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevirdi. Geçtiğimiz ay düzenlenen sınava binlerce kişi katılım sağlarken sonuçların 13 Ağustos tarihinde erişime açılacağı bilgisi duyurulmuştu. Ancak ÖSYM'nin bazı sonuçları erkenden erişime açması nedeniyle "DGS sınav sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte DGS sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar…
ÖSYM sınav takvimi verilerine göre 11 Temmuz 2021 günü adaylara uygulanan DGS 2021 sonuçları 13 Ağustos 2021 tarihinde sınava giren adaylara duyurulacak. 2021 DGS sonuçları açıklandığında aşağıda yer alan linke tıklayarak öğrenebileceksiniz.
DGS tercihlerinin yapılacağı tarih henüz belli olmadı. Geçtiğimiz dönemlerde tercihlerin yapıldığı tarih dikkate alındığında, DGS tercihlerinin Eylül ayında yapılması bekleniyor.
DGS tercih kılavuzu da ÖSYM tarafından yayınlanmadı. DGS tercih kılavuzu, tercihler başlamadan önce ÖSYM tarafından erişime açılacak.
Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.