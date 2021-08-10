DGS sınav sonuçları erken açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? Dikey Geçiş DGS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM sorgulama ekranı!

Dikey Geçiş Sistemi kapsamında eğitimlerini dört senelik lisans programına tamamlamak isteyen adaylar DGS sınav sonuçları için gözünü ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevirdi. Geçtiğimiz ay düzenlenen sınava binlerce kişi katılım sağlarken sonuçların 13 Ağustos tarihinde erişime açılacağı bilgisi duyurulmuştu. Ancak ÖSYM'nin bazı sonuçları erkenden erişime açması nedeniyle "DGS sınav sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte DGS sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar…