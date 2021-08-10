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Giriş Tarihi: 11.8.2021 00:19 Son Güncelleme: 11.8.2021 00:19

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, erkenden açıklanır mı? 2021 Dikey Geçiş Sınavı DGS sınav sonuçları sorgulama ekranı

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, erkenden açıklanır mı? 2021 Dikey Geçiş Sınavı DGS sınav sonuçları sorgulama ekranı

11 Temmuz tarihinde düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı sonrası DGS sonuçları hakkındaki bilgiler sınava katılım gösteren adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. İki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans eğitimlerine tamamlamak isteyen adaylar DGS sınav sonuçlarına ÖSYM AİS ekranı üzerinden erişim sağlayabilecek. ÖSYM tarafından belirtilen takvime göre ise 2021 DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

DGS sonuçları için bekleyiş sürüyor. Bilindiği üzere Dikey Geçiş Sınavı 11 Temmuz tarihinde düzenlenmişti ve o süreçten bu yana sonuçlara yönelik araştırmalar yapılmaya devam ediliyor. Ön lisans eğitimlerini lisans eğitimlerine tamamlamak isteyenlerin katılım gösterdiği Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih ise ÖSYM 2021 takvimi ile belli olmuştu. Peki; DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Dikey Geçiş Sınavı DGS sınav sonuçları öğrenme ekranı.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre DGS sınav sonuçları 13 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. 2021-DGS sonuçları sadece 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak.

DGS SONUCU GÖRÜNTÜLENİR?

Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden erişime açılacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için adayların, T.C. Kimlik Numarasını ve ÖSYM Aday Şifresini sisteme girmesi gerekiyor.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Adaylar DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihlerini yapabilecek. DGS 2021 tercihlerinin ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıllar kaynak alındığında DGS tercih sürecinin eylül ayında başlaması bekleniyor.

DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS PUANI NASIL HESAPLANACAK?

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A'da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır.

Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.

2020-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2021-DGS'de ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır. 2021-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2022 DGS'de ilgili ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.

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DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, erkenden açıklanır mı? 2021 Dikey Geçiş Sınavı DGS sınav sonuçları sorgulama ekranı
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