Dost Kara Günde Belli Olur Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler

Büyüklerin deneyimleri ve bunlardan hareketle gelecek nesillere miras bıraktıkları nasihatler toplumu oluşturan yapıtaşları arasında yer alır. Bu nasihatler atasözü adı verilen özlü sözlerle gelecek nesillere öğüt ve ders vermek amacıyla kullanılmaktadır. Türk atasözleri arasında "dost kara günde belli olur" sözü de bulunmaktadır. Bu söz, dost kara günde belli olur atasözünün anlamı nedir sorusuyla araştırılıyor. Bu atasözünün TDK açıklaması, kısa ve uzun anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı haberimizde.

DOST KARA GÜNDE BELLİ OLUR TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre "dost kara günde belli olur" atasözü; "gerçek dostlar insanın üzüntülü, sıkıntılı günlerinde yardıma koşar, dostunun yanında olur" anlamına gelir. Kişi iyi gününde kolayca dost edinebilir. İnsanın mutlu olduğu zamanlarda, maddi ya da manevi anlamda iyi olduğu günlerde arkadaş bulması kolaydır. Ancak zor günlerde yalnızca gerçek arkadaşlar kalır. Onu düştüğü zorluktan çıkarabilecek kişiler yalnızca gerçek dostlarıdır. Gerek maddi gerekse manevi açıdan ona destek olan kişiler böyle zor zamanlarda açığa çıkar. Böyle kişilere "kara gün dostu" adı verilirken, insanı zor zamanında yalnız bırakan arkadaşlara da "iyi gün dostu" denir.

DOST KARA GÜNDE BELLİ OLUR NE DEMEK?

İnsanlar zor zamanların üstesinden ancak birlik ve beraberlikle gelebilir. Böyle durumlarda kişi yanında en çok değer verdiği, dost kabul ettiği kişileri görmek ister. İyi gününde yanında olan kişiyi kötü gününde görememek insanı derinden sarsar. Ancak kimi arkadaşlar da en çok bu kötü günlerde arkadaşlığını gösterir ve dostunu yalnız bırakmaz. İşte bu gibi durumlarda "dost kara günde belli olur" ifadesi kullanılır.

DOST KARA GÜNDE BELLİ OLUR ÖRNEKLERİ

O sıkıntılı günlerimde her zaman yanımda oldu. Dost kara günde belli olur.

En zor zamanlarımda sen yanımda yoktun. Sen sadece iyi gün dostusun.