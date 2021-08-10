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Giriş Tarihi: 10.8.2021 23:40

Etekleri Zil Çalmak Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması ve Cümle İçinde Örneği

Etekleri Zil Çalmak Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması ve Cümle İçinde Örneği

Etekleri zil çalmak deyiminin anlamı” araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Kısaca özetlenirse; büyük bir sevinç ve mutluluk yaşamak, bir şeye aşırı sevinmek manasına gelen bu deyim günlük kullanım dilinde de sıkça karşımıza çıkmaktadır. “Ağzı kulaklarına varmak” şeklinde de ifade edilen bu deyim kişilerin mutluluktan havalara uçması gibi mecazi durumları da ifade etmektedir. Etekleri zil çalmak deyiminin anlamına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte TDK Açıklaması ve Cümle İçinde Örneği.

Yaşanılan bir durumdan ötürü aşırı mutlu olmak, hoşnut kalmak gibi anlamları ifade eden etekleri zil çalmak deyiminin anlamı merak ediliyor. Bilindiği üzere; dilimizde deyim ve atasözleri cümlelerin pekiştirilmesi, anlamın bütünleşmesi ve ifade edilmesinde kolaylık sağlamaktadır. Etekleri zil çalmak deyimi de sıkça tercih edilen ve kullanılan deyimler arasında yer almaktadır. Bu başlık altından; etekleri zil çalmak deyiminin anlamına ulaşabilirsiniz. İşte TDK Açıklaması ve Cümle İçinde Örneği.

ETEKLERİ ZİL ÇALMAK DEYİMİNİN ANLAMI (TDK)

TDK'ya göre etekleri zil çakmak deyiminin iki anlamı vardır:

Anlamı: Yeni bir habere sevinmek, hoşnut olmak, memnuniyet duymak

Anlamı: Hem heyecanlanmak hem de mutlu olmak.

ETEKLERİ ZİL ÇALMAK DEYİMİ NE DEMEK?

Etekleri zil çalmak deyimi; bir durumdan ötürü aşırı derecede sevinmek, mutluluktan havalara uçmak gibi anlamları ifade etmektedir.

ETEKLERİ ZİL ÇALMAK DEYİMİ İÇİN CÜMLE ÖRNEKLERİ

  • Annesinin döneceğini öğrenince etekleri zil çalmaya başladı.
  • İstediği işe kabul edildiğini öğrenince etekleri zil çaldı.
  • Sınavdan istediği notu alınca etekleri zil çaldı.

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Etekleri Zil Çalmak Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması ve Cümle İçinde Örneği
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