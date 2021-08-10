Görünen Köy Kılavuz İstemez Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler

Büyüklerin yaşadığı zorluklardan edindikleri tecrübeler küçüklere yol gösterir. Bunların yok olup gitmemesi adına oluşturulan atasözleri, nesilden nesle aktarılarak yüzlerce yıl geleceğe taşınmaktadır. Geçmişte edinilen tecrübeler, atasözleri aracılığıyla geleceğe ışık tutmaktadır. Türk atasözleri arasında yer alan "görünen köy kılavuz istemez" sözü de ders ve öğüt değeri taşıdığı için inceleniyor. Atasözleri ve deyimler alanında araştırma yapanlar, "görünen köy kılavuz istemez" atasözünün anlamı nedir diye araştırıyor. İşte bu atasözünün uzun ve kısa anlamı, TDK açıklaması ve cümle içinde kullanım örnekleri.

GÖRÜNEN KÖY KILAVUZ İSTEMEZ TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre "görünen köy kılavuz istemez" atasözü; "açıkça belli olan bir durumu izah etmek gerekmez" anlamına gelir. Bu cümle, akla gelen ilk anlamını da karşılamakla birlikte mecaz anlamlara da sahiptir. Şöyle ki, bilinmeyen bir yere giderken kılavuz, yani yol gösterene ihtiyaç duyulur. Ancak yolu belli olan ve gözle görülen bir yere ulaşmak için birinin kılavuzluğuna ihtiyaç yoktur. Bu gerçek anlamının yanı sıra, mecazi olarak da açıkça görülen bir olayın yeniden açıklanmasına ihtiyaç olmadığı anlamı taşır.

GÖRÜNEN KÖY KILAVUZ İSTEMEZ NE DEMEK?

Her şeyin yeterince açık olduğu bir durumda konuyu özetlemeye ya da izah etmeye lüzum yoktur. Başı ve sonu apaçık belli olan bir durum üzerine konuşmaya değmez. Biri, gidişatı herkesçe bilinen, aleni olan durumu açıklamaya çalıştığında "görünen köy kılavuz istemez" atasözü kullanılır.

GÖRÜNEN KÖY KILAVUZ İSTEMEZ ÖRNEKLERİ

Annesine oyuncağı nasıl kırdığını anlatacaktı ki, annesi ona "görünen köy kılavuz istemez" yanıtını verdi.