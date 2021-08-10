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Giriş Tarihi: 11.8.2021 00:07

Göz Ardı Etmek Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması ve Cümle İçinde Örneği

Göz Ardı Etmek Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması ve Cümle İçinde Örneği

Göz ardı etmek deyiminin anlamı” araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Kısaca özetlenirse; bir kişiye ya da olaya gereken önemi vermemek manasına gelen bu deyim günlük kullanım dilinde de sıkça karşımıza çıkmaktadır. “Dikkate almamak” şeklinde de ifade edilen bu deyim umursamamak, ilgilenmemek gibi durumları ifade etmektedir. Göz ardı etmek deyiminin anlamına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte TDK Açıklaması ve Cümle İçinde Örneği.

Herhangi bir olaya ya da kişiye gereken önemi vermemek, ilgilenmemek, umursamamak gibi anlamları ifade eden göz ardı etmek deyiminin anlamı merak ediliyor. Bilindiği üzere; dilimizde deyim ve atasözleri cümlelerin pekiştirilmesi, anlamın bütünleşmesi ve ifade edilmesinde kolaylık sağlamaktadır. Göz ardı etmek deyimi de sıkça tercih edilen ve kullanılan deyimler arasında yer almaktadır. Bu başlık altından; göz ardı etmek deyiminin anlamına ulaşabilirsiniz. İşte TDK Açıklaması ve Cümle İçinde Örneği.

GÖZ ARDI ETMEK DEYİMİNİN ANLAMI (TDK)

Göz ardı etmek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ye göre, göz ardı etmek kelimesi anlamı şu şekildedir:

- gereken önemi vermemek

GÖZ ARDI ETMEK DEYİMİ NE DEMEK?

Göz ardı etmek deyimi; kişilerin herhangi bir durumu, olayı ya da kişiyi dikkate almaması, umursamaması anlamlarını taşır. Özetle; gereken önemi vermemesi demektir.

GÖZ ARDI ETMEK DEYİMİ İÇİN CÜMLE ÖRNEKLERİ

  • Bazı hatalarını göz ardı ettim.
  • Bu konuyu hiçbirimiz göz ardı edemeyiz.
  • Bu kadar önemli bir mevzuyu göz ardı ettiğine inanamıyorum.

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Göz Ardı Etmek Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması ve Cümle İçinde Örneği
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