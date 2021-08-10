Gülme Komşuna Gelir Başına Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler

Her milletin yaşam biçimi farklıdır ve bu sebeple edinilen tecrübeler de farklılık gösterir. Bu tecrübelerden hareketle oluşturulan atasözleri, kültürümüzde geniş bir yer tutmaktadır. Maddi ve manevi anlamda çeşitli tavsiye ve öğütleri içeren bu atasözleri arasında, "gülme komşuna gelir başına" atasözü de yer alıyor. Toplumun değer yargılarından hareketle oluşturulan bu özlü söz, gülme komşuna gelir başına atasözünün anlamı nedir sorusuyla araştırılıyor. Bu atasözünün TDK açıklaması, kısa ve uzun anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı haberimizde.

GÜLME KOMŞUNA GELİR BAŞINA TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre "gülme komşuna gelir başına" atasözü; "İnsan başkasının başına gelen yıkımla alay etmemelidir. Gün olur, öyle bir yıkım kendisinin de başına gelir" anlamı taşır. Bu söz insanların acılarıyla alay edilmemesi gerektiğini empati yoluyla öğretebilmek için üretilmiştir. Kişi bazı olayları kendi başına gelmeden anlayamaz. Başkasında gördüğünde gülüp geçtiği bir olayın idrakine ancak kendi başına geldiğinde varabilir. Bu atasözü bu sebeple söylenmektedir.

GÜLME KOMŞUNA GELİR BAŞINA NE DEMEK?

İnsanların başına gelen nahoş olaylarla alay etmek hiçbir toplumda hoş karşılanmaz. Kişi, dara düşen yakınını, komşusunu, akrabasını bu zorluktan çekip çıkarmak için çabalamalıdır. Böyle bir durumda ona destek olmak yerine onunla alay etmek kişiyi alçaltacağı gibi, benzer bir durumun kendi başına gelmesi halinde kendisi de yapayalnız kalacaktır. "Gülme komşuna gelir başına" atasözü tam da bu durumu ifade etmek amacıyla kullanılır.

GÜLME KOMŞUNA GELİR BAŞINA ÖRNEKLERİ

Bu duruma sevinmen hiç doğru değil, gülme komşuna gelir başına.

Arkadaşın yere düştüğü için alay etmemelisin. Gülme komşuna gelir başına.