Gülü seven dikenine katlanır Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler

Büyüklerin deneyimleri ve bunlardan hareketle gelecek nesillere miras bıraktıkları nasihatler toplumu oluşturan yapıtaşları arasında yer alır. Bu nasihatler atasözü adı verilen özlü sözlerle gelecek nesillere öğüt ve ders vermek amacıyla kullanılmaktadır. Türk atasözleri arasında "gülü seven dikenine katlanır" sözü de bulunmaktadır. Bu söz, gülü seven dikenine katlanır atasözünün anlamı nedir sorusuyla araştırılıyor. Bu atasözünün TDK açıklaması, kısa ve uzun anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı haberimizde.

GÜLÜ SEVEN DİKENİNE KATLANIR TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre "gülü seven dikenine katlanır" atasözü; "Her güzel şeyin hoşa gitmeyen yönü de bulunur. Güzel şeyi elde etmek isteyen ya da elde eden kimse bunun gerektirdiği rahatsız edici şeyleri de hoş görmelidir" anlamı taşır. İnsan, sevdiği kimse ya da sevdiği iş yüzünden gelecek sıkıntılara katlanır. Sevilen kişinin ya da bir uğraşın olumsuz bir yanı, kusuru ve eksiklikleri sevenin gözüne batmaz. Bunlar ona kusur olarak gözükmez, gözükse bile onları kabullenmiştir.

GÜLÜ SEVEN DİKENİNE KATLANIR NE DEMEK?

Seven kişi, sevdiği kimse veya sevdiği iş yüzünden başına gelecek sıkıntılara ses çıkarmadan katlanır. Bilir ki, sevdiğini elde etmek için birçok güçlüğe göğüs germek, fedakârlıkta bulunmak zorundadır. İstekle bağlandığımız kişi ve olaylar karşısında sabır ve fedakârlık göstermemiz gerektiğinde, "gülü seven dikenine katlanır" sözü hatırlanır ve söylenir.

GÜLÜ SEVEN DİKENİNE KATLANIR ÖRNEKLERİ

Kedim çok yaramaz ama olsun, gülü seven dikenine katlanır.

Gülü seven dikenine katlanır diyerek tüm aksi huylarını kabul ediyor.

GÜLÜ SEVEN DİKENİNE KATLANIR BENZERİ ATASÖZLERİ

Dikensiz gül olmaz.

Her güzelin bir kusuru olur.