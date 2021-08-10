Güneş Balçıkla Sıvanmaz Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler

Büyüklerin yaşadığı zorluklardan edindikleri tecrübeler küçüklere yol gösterir. Bunların yok olup gitmemesi adına oluşturulan atasözleri, nesilden nesle aktarılarak yüzlerce yıl geleceğe taşınmaktadır. Geçmişte edinilen tecrübeler, atasözleri aracılığıyla geleceğe ışık tutmaktadır. Türk atasözleri arasında yer alan "güneş balçıkla sıvanmaz" sözü de ders ve öğüt değeri taşıdığı için inceleniyor. Atasözleri ve deyimler alanında araştırma yapanlar, "güneş balçıkla sıvanmaz" atasözünün anlamı nedir diye araştırıyor. İşte bu atasözünün uzun ve kısa anlamı, TDK açıklaması ve cümle içinde kullanım örnekleri.

GÜNEŞ BALÇIKLA SIVANMAZ TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre "güneş balçıkla sıvanmaz" atasözü; "herkesin bildiği, apaçık bir gerçek inkar edilemez, yalan yanlış sözlerle değiştirilemez, örtbas edilemez" anlamına gelir. Güneş kadar büyük ve alenen ortada olan bir gök cismini balçıkla yani çamurla sıvamak imkansızdır. Bu atasözü, bu örnekteki gibi aşikar olan bir olayın ya da durumun saklanamayacağı anlamına gelir.

GÜNEŞ BALÇIKLA SIVANMAZ NE DEMEK?

Herkesçe bilinen, öznel olmayan bir yargının, herkesin şahit olduğu bir durumun inkar edilmesi ya da yalanlanması mümkün değildir. Bu gibi durumlarda kullanılan "güneş balçıkla sıvanmaz" atasözü, kişinin ne yaparsa yapsın açık açık görünen gerçeği değiştiremeyeceği anlamına gelir. Bu atasözüne göre, güneşi çamura bulamak ve üstünü örtmek imkansız olduğu gibi, açıkça ortada duran bir gerçeğin de üstü örtülemez. Kim ne kadar uğraşırsa uğraşsın, herkesin bildiği bir gerçeğin üstünü kapatamaz.

GÜNEŞ BALÇIKLA SIVANMAZ ÖRNEKLERİ

Bu bilgi ortaya çıktıktan sonra boşuna uğraşma; sonuçta güneş balçıkla sıvanmaz.

Sakın yalan söylemeye çalışma, güneş balçıkla sıvanmaz!