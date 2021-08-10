Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Güneş Girmeyen Eve Doktor Girer Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler
Giriş Tarihi: 10.8.2021 11:54

Güneş Girmeyen Eve Doktor Girer Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler

Güneş Girmeyen Eve Doktor Girer Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler

Birçok toplumda, ortak yaşanmışlık ve kültürel birikim sonucu oluşturulan özlü sözler bulunmaktadır. Türk toplumunda da çok sayıda atasözü ve deyim yıllara meydan okuyarak günümüze dek ulaşmıştır. Yüzyıllardır yaşayan bu atasözleri arasında “güneş girmeyen eve doktor girer” vecizesi de yer almaktadır. Atasözleri ve deyimler hakkında okuma yapanlar, güneş girmeyen eve doktor girer atasözünün anlamı nedir diye araştırıyor. İşte bu atasözünün kısa ve uzun anlamı, TDK açıklaması ve cümle içinde örnek kullanımı.

Büyüklerin deneyimleri ve bunlardan hareketle gelecek nesillere miras bıraktıkları nasihatler toplumu oluşturan yapıtaşları arasında yer alır. Bu nasihatler atasözü adı verilen özlü sözlerle gelecek nesillere öğüt ve ders vermek amacıyla kullanılmaktadır. Türk atasözleri arasında "güneş girmeyen eve doktor girer" sözü de bulunmaktadır. Bu söz, güneş girmeyen eve doktor girer atasözünün anlamı nedir sorusuyla araştırılıyor. Bu atasözünün TDK açıklaması, kısa ve uzun anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı haberimizde.

GÜNEŞ GİRMEYEN EVE DOKTOR GİRER TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre "güneş girmeyen eve doktor girer" atasözü; "Ev, güneş almalıdır. Güneş, vücudu güçlendirir, birçok mikropları öldürür, birçok hastalıklara iyi gelir. Güneşsiz evde hastalık eksik olmaz" anlamına gelir. Yani bu atasözü gerçek anlamlı atasözleri arasında yer alır. Geçmişte insanlar güneşin faydalarını deneyim ve tecrübeleri sonucunda öğrenmiştir. Henüz D vitamininin farkında olmayan Anadolu insanı, güneşlenmenin vücuda etkilerini, evi güneş ışığı ve temiz havayla doldurmanın faydalarını fark etmiş ve bu atasözünü ortaya çıkarmıştır.

GÜNEŞ GİRMEYEN EVE DOKTOR GİRER NE DEMEK?

Güneş vücudun D vitamini depolaması için en önemli kaynaktır. Kemik sağlığını güçlendirir, bağışıklık sistemini korur, vücutta hücre yenilenmesine fayda sağlar. Ayrıca ruhsal hastalıkların da önüne geçen güneş ışınları depresyonu da önler. Bunlara ek olarak ortamdaki mikropların kırılmasını sağlar. Güneşten mahrum kalan kişiler çabuk hasta olacağı için "Güneş girmeyen eve doktor girer" atasözü ortaya çıkmıştır.

GÜNEŞ GİRMEYEN EVE DOKTOR GİRER ÖRNEKLERİ

Perdeleri açarak odana biraz güneş ışığı doldurmalısın. Güneş girmeyen eve doktor girer.

ARKADAŞINA GÖNDER
Güneş Girmeyen Eve Doktor Girer Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA