İşten Artmaz Dişten Artar Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler

Yüzyıllar boyu kulaktan kulağa aktarılan sözlü kültür unsurlarından biri de deyimler ve atasözleridir. Bu atasözleri hayatın hemen hemen her alanında kullanılmakta ve tecrübelerin aktarılmasına aracı olmaktadır. Bu kapsamda araştırılan "işten artmaz dişten artar atasözünün anlamı nedir" sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor. İşte işten artmaz dişten artar atasözünün uzun ve kısa anlamı, TDK açıklaması ve cümle içinde kullanım örnekleri.

İŞTEN ARTMAZ DİŞTEN ARTAR TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre "işten artmaz dişten artar" atasözü; "insan ne kadar çok çalışıp para kazanırsa kazansın, onu tutumlu harcamasını bilmezse para artıramaz" anlamında söylenir. Çok çalışmak çok kazandırabilir ancak kişi kazandığı kadar harcıyorsa, tutumlu biri değilse kazandığı paranın miktarı önemsizdir. Bu nedenle kişi elindeki parayı tutmayı bilmeli, az da kazansa çok da kazansa tasarruflu ve tutumlu olmalıdır.

İŞTEN ARTMAZ DİŞTEN ARTAR NE DEMEK?

İnsanları tutumlu olmaya ve gereksiz harcamalardan kaçınmaya teşvik eden atasözlerinden biri de "işten artmaz dişten artar" sözüyle karşımıza çıkar. Buradaki "dişten artırmak" ifadesi, kişinin harcamalarını kısması, azla yetinmeyi bilmesi ve gereksiz masraftan kaçınması anlamına gelir. Bu atasözüne göre para kazanmakla değil tutumlu olmakla artar. Bir insan çok para kazansa bile savurgansa birikim yapması imkansızdır. Hatta kazandığı paranın yetmemesi bile mümkündür. Çünkü kazancı bir noktadan sonra harcamalarını karşılayamayacaktır.

İŞTEN ARTMAZ DİŞTEN ARTAR ÖRNEKLERİ

Tüm paranı harcayarak birikim yapamazsın, atalarımız ne demiş işten artmaz dişten artar.

İŞTEN ARTMAZ DİŞTEN ARTAR BENZERİ ATASÖZLERİ

Ayağını yorganına göre uzat.

Bol bol yiyen bel bel bakar.

Güvenme varlığa, düşersin darlığa.