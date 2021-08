İyilik Et Denize At Balık Bilmezse Halik Bilir Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler

Yüzyıllar boyu kulaktan kulağa aktarılan sözlü kültür unsurlarından biri de deyimler ve atasözleridir. Bu atasözleri hayatın hemen hemen her alanında kullanılmakta ve tecrübelerin aktarılmasına aracı olmaktadır. Bu kapsamda araştırılan "İyilik et denize at balık bilmezse halik bilir atasözünün anlamı nedir" sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor. İşte iyilik et denize at balık bilmezse halik bilir atasözünün uzun ve kısa anlamı, TDK açıklaması ve cümle içinde kullanım örnekleri.

İYİLİK ET DENİZE AT BALIK BİLMEZSE HALİK BİLİR TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre "iyilik et denize at balık bilmezse halik bilir" atasözü; "Hiçbir karşılık beklemeksizin iyilik yap, senden iyilik gören bunu bilmese de Tanrı bu eylemini bilir, böylece sevap kazanmış olursun" anlamına gelir. Halik yaratan, yaratıcı anlamına gelir. Bu atasözü, iyilik yaparken insanlardan karşılık beklememeyi aşılamak amacıyla kullanılır. Bir iyilikte bulununca onu unutmak ve hiç olmamış gibi davranmak gerekir. Bu iyiliğin kadri bilinirse kişi kazançtadır fakat bilinmese bile Allah bu iyiliği mutlaka görür. Böylece kişi hem iyilik yapmanın verdiği iç huzurunu elde eder hem de karşılıksız iyilik yaptığı için Allah katında sevap kazanır.

İYİLİK ET DENİZE AT BALIK BİLMEZSE HALİK BİLİR NE DEMEK?

"İyilik yap denize at, kul bilmezse Allah bilir" şekline de rastlanan bu atasözü, kişinin bir iyilik yaparken bu iyiliğe karşılık beklememesi gerektiğini ifade eder. Bunun iki sebebi vardır. İlki, insanların iyiliğin kıymetini bilmeyen nankörlüğe meyilli varlıklar olmasıdır. Diğeri ise yapılan iyilikten karşılık beklemek kişinin kalbini karartır ve iyilikte samimi olmamasına yol açar. Kişiyi her koşulda iyi olmaya teşvik etmek amacıyla iyilik et denize at balık bilmezse halik bilir sözü kullanılır.

İYİLİK ET DENİZE AT BALIK BİLMEZSE HALİK BİLİR ÖRNEKLERİ

Sonucu ne olursa olsun sen he zaman iyilik yap ve sakın vazgeçme. Şunu iyi bil ki İyilik yap denize at balık bilmezse halik bilir.