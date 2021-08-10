Kalp Kalbe Karşıdır Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler

Büyüklerin deneyimleri ve bunlardan hareketle gelecek nesillere miras bıraktıkları nasihatler toplumu oluşturan yapıtaşları arasında yer alır. Bu nasihatler atasözü adı verilen özlü sözlerle gelecek nesillere öğüt ve ders vermek amacıyla kullanılmaktadır. Türk atasözleri arasında "kalp kalbe karşıdır" sözü de bulunmaktadır. Bu söz, kalp kalbe karşıdır atasözünün anlamı nedir sorusuyla araştırılıyor. Bu atasözünün TDK açıklaması, kısa ve uzun anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı haberimizde.

KALP KALBE KARŞIDIR TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre "kalp kalbe karşıdır" atasözü; "Hisler karşılıklıdır, insan kendisini seveni sever; kendisinden hoşlanmayan kişiden ise hoşlanmaz" anlamında söylenir. Hislerin karşılıklı olması halinde söylenen bu söz ayrıca iki kişinin aynı anda aynı sözü söylemesi, birbirini düşünmesi gibi durumlarda da kullanılır.

KALP KALBE KARŞIDIR NE DEMEK?

Kalp, önseziler ve enerjiler aracılığıyla insanların kendisine ne gibi bir his beslediğini ayırt edebilmektedir. Bir kişiden olumsuz bir enerji alan biri, onun kendisini sevmediğinin farkına varır. Aynı şekilde birine karşı olumlu hisler besleyen biri bu hissin karşılıklı olduğunu bilir. Bu gibi durumlarda "kalp kalbe karşıdır" sözü kullanılmaktadır. Ayrıca birbirini seven ve birbirine değer veren iki kişinin aynı anda birbirini düşünmesi, aynı anda aynı cümleyi kullanması gibi durumlar da bu atasözünü geçerli kılar.

KALP KALBE KARŞIDIR ÖRNEKLERİ

Ben de tam seni arayacaktım, kalp kalbe karşıdır.

Ben de tam seni düşünüyordum.

Hislerimiz karşılıklı, ikimiz de birbirimizden hoşlanmadık. Ne de olsa kalp kalbe karşı.