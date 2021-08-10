Kitapsız Büyüyen Çocuk Susuz Ağaca Benzer Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler

Yüzyıllar boyu kulaktan kulağa aktarılan sözlü kültür unsurlarından biri de deyimler ve atasözleridir. Bu atasözleri hayatın hemen hemen her alanında kullanılmakta ve tecrübelerin aktarılmasına aracı olmaktadır. Bu kapsamda araştırılan "kitapsız büyüyen çocuk susuz ağaca benzer atasözünün anlamı nedir" sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor. İşte kitapsız büyüyen çocuk susuz ağaca benzer atasözünün uzun ve kısa anlamı, TDK açıklaması ve cümle içinde kullanım örnekleri.

KİTAPSIZ BÜYÜYEN ÇOCUK SUSUZ AĞACA BENZER TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre "kitapsız büyüyen çocuk susuz ağaca benzer" atasözü; "çocuk için kitap su kadar önemli ve hayati bir ihtiyaçtır" anlamına gelir. Bitkilerin yaşaması ve yetişmesi için en temel ihtiyacı sudur. Susuz kalan bitki kısa süre içinde kurur. Yetersiz sulanan bitkilerse cılız ve verimsiz olur. Tıpkı bu örnekte olduğu gibi, bilgisiz ve eğitimsiz kalan insan da cahil olur ve zihni tıpkı kuruyan bir ağaç gibi kurur. Bu nedenle bu Çin özdeyişi insanın çocukluktan itibaren kitapla beslenmesi gerektiğini ifade eder.

KİTAPSIZ BÜYÜYEN ÇOCUK SUSUZ AĞACA BENZER NE DEMEK?

Bir çocuğun fiziksel gelişimi için yemesi içmesi şartsa, aklının gelişmesi için de kitap okuması şarttır. Çocuğu zihnen geliştirmek ve yetiştirmek için kitap okumasına önem göstermek gerekir. Bu durumu ifade etmek üzere "kitapsız büyüyen çocuk susuz ağaca benzer" sözü kullanılmaktadır.

KİTAPSIZ BÜYÜYEN ÇOCUK SUSUZ AĞACA BENZER ÖRNEKLERİ

Yemek yemeyi ihmal etmediğin gibi kitap okumayı da ihmal etmemelisin. Çünkü kitapsız büyüyen çocuk susuz ağaca benzer.