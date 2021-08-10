Yeni dönem KYK yurt başvuruları başladı mı? 2021 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak ve son durum nedir?

Karşılıksız olarak verilen burs imkanı ve geri ödemeli krediler ile yurt imkanından yararlanmak isteyen üniversite öğrencileri "KYK yurt başvuruları başladı mı? 2021 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak, son durum nedir?" sorularına yanıt arıyor. Bilindiği üzere; geçen sene kredi ve burs imkanı için yapılan başvurular Ekim ayında alınmıştı. Üniversite öğrencilerine sunulan imkanlar arasında yer alan KYK yurt başvuruları başladı mı? 2021 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak, son durum nedir? İşte son durum.
KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yurt başvurularına dair bir tarih verilmedi. Üniversite tercih sürecinin ardından diğer sınav işlemlerinin de tamamlanmasıyla başvuruların başlaması bekleniyor. Yurt başvuruları ise https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvurusu adresi üzerinden alınacak.
KYK KREDİ VE BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Karşılıksız burs ve geri ödemeli kredikler için başvuru tarihleri bekleniyor. Fakat tarihlere ilişkin bir paylaşım şu ana kadar yapılmadı. Öte yandan geçtiğimiz dönemlerde başvurular ekim ayında başlamıştı.
KYK BURSU NE KADAR 2021?
2021 yılında lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans 1300 TL, doktorada ise 1950 TL olarak açıklanmıştı.
KYK YURT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
a) Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,
b) Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (Sağlık Kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler hariç)
c) Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmaması,(Cezası tecil edilenler hariç)
ç) Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmamış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunmaması,
d) Öğrencinin, Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından "Süresiz çıkarma cezası" veya öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması,
e) Uluslararası öğrencilerin öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisini vermesi,
f) Zorunlu staj hariç asgari ücretin üzerinde ücretle bir işte çalışmaması,
g) Öğrencinin, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmaması gerekmektedir.