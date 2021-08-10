Lafla Peynir Gemisi Yürümez Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler

Her milletin yaşam biçimi farklıdır ve bu sebeple edinilen tecrübeler de farklılık gösterir. Bu tecrübelerden hareketle oluşturulan atasözleri, kültürümüzde geniş bir yer tutmaktadır. Maddi ve manevi anlamda çeşitli tavsiye ve öğütleri içeren bu atasözleri arasında, "lafla peynir gemisi yürümez" atasözü de yer alıyor. Toplumun değer yargılarından hareketle oluşturulan bu özlü söz, lafla peynir gemisi yürümez atasözünün anlamı nedir sorusuyla araştırılıyor. Bu atasözünün TDK açıklaması, kısa ve uzun anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı haberimizde.

LAFLA PEYNİR GEMİSİ YÜRÜMEZ TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre "lafla peynir gemisi yürümez" atasözü; "şöyle yapacağım, böyle edeceğim vb. demekle yapılması gereken iş gerçekleşmez, işi yapmak gerekir" anlamında söylenir. "Yalnız konuşarak, yaparım diyerek bir yere varılmaz ve hiçbir iş gerçekleştirilemez. Atıp tutmaktan ziyade harekete geçip uygulamak ve çalışmak lazımdır" anlamına gelir. Bu ifadeye göre, bir işin gerçekleşebilmesi için laf değil icraat gereklidir.

LAFLA PEYNİR GEMİSİ YÜRÜMEZ NE DEMEK?

Bu atasözü, kişinin bir işi boş laflarla geçiştiremeyeceğini, o işin gerçekleşebilmesi için bir harekette bulunması gerektiğini ifade eder.

LAFLA PEYNİR GEMİSİ YÜRÜMEZ HİKAYESİ

Rivayete göre bir zamanlar İstanbul'da Edirneli Aksi Yusuf adında bir tüccar varmış. Peynir ticareti yapan bu tüccar Trakya'dan aldığı peynirleri fiyat durumuna göre İstanbul ya da İzmir'de satıyormuş. Malını gemilerle taşıtan tüccar navlun parasını peşin vermek istemediğinden her seferinde Gemi kaptanlarını oyalayıp; "Hele peynirler sağ salim varsın, istediğin parayı fazla fazla veririm," diye vaatlerde bulunurmuş. Madrabaz ve cimri olan bu tüccarın vaatlerine birkaç kez aldanan gemi kaptanlarından birisi, peynirleri yükleyip İzmir'e doğru yola çıkmak üzere iken diklenmiş: "Efendi tayfalarıma para ödeyeceğim. Geminin kalkması için masraflarım var. Navlunu peşin ödemezsen Sarayburnu'nu bile dönmem" diye diretmiş. Aksi Yusuf her zamanki gibi; "Hele peynirler salimen varsın." demeye başlar başlamaz gemi kaptanı; "Efendi, lafla peynir gemisi yürümez, buna kömür lazım, yağ lazım" demiş. Aksi Yusuf parayı ödemiş. O gün akşama kadar şu cümleyi sayıklayıp durmuş; - Lafla peynir gemisi yürümez ha!