LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı

LGS
ikinci nakil sonuçları bugün erişime açıldı. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlandı. İkinci yerleştirmeye esas nakil sonunda da hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak. Milli Eğitim
Bakanı Mahmut Özer
, "LGS kapsamında, yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarını açıkladık. Sonuçlara göre, öğrencilerimizin yüzde 98'i istedikleri okula yerleşti" açıklamasında bulundu. ANKARA