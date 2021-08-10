Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı
Giriş Tarihi: 10.8.2021

LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı

LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı
LGS ikinci nakil sonuçları bugün erişime açıldı. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlandı. İkinci yerleştirmeye esas nakil sonunda da hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "LGS kapsamında, yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarını açıkladık. Sonuçlara göre, öğrencilerimizin yüzde 98'i istedikleri okula yerleşti" açıklamasında bulundu. ANKARA
ARKADAŞINA GÖNDER
LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA