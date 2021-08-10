e-Okul Lise nakil başvuru ekranı ve sonuç tarihi! MEB LGS Lise 3. nakil (ek tercih) başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

BAŞVURULAR ALINMAYA DEVAM EDECEK

Böylece merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme sürecinin tamamlandığını bildiren Bakan Özer, iki nakil sürecinde de hiçbir okula giremeyen öğrencilerin, yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirileceğini söyledi.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu öğrencilerin başvurularının komisyonlarca 9-13 Ağustos'ta alınacağını ve 20 Ağustos'ta yerleştirme sürecinin tamamlanacağını kaydederek, "20 Ağustos itibarıyla tüm çocuklarımız liselere yerleşmiş olacaklar. Velilerimiz ve öğrencilerimiz rahat olsun." diye konuştu.