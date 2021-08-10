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Haberler Eğitim Haberleri e-Okul Lise nakil başvuru ekranı ve sonuç tarihi! MEB LGS Lise 3. nakil (ek tercih) başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 10.8.2021 07:42 Son Güncelleme: 10.8.2021 07:43

e-Okul Lise nakil başvuru ekranı ve sonuç tarihi! MEB LGS Lise 3. nakil (ek tercih) başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

e-Okul Lise nakil başvuru ekranı ve sonuç tarihi! MEB LGS Lise 3. nakil ek tercih başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Liselere geçiş sistemi kapsamında bugün açıklanan 2. Nakillerin ardından gözler LGS Lise 3. Nakil (ek tercih) başvuru tarihleri ve sonuçları ile ilgili detaylara çevrildi. Boş kontenjan ve taban puanlarına göre adaylar başvurularını e-Okul sistemi aracılığı ile gerçekleştiriyor. Öte yandan “LGS Lise 3. Nakil başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?” soruları yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bugün yaptığı açıklamada öğrencilerin yüzde 98’inin okullara yerleştiği bilgisini verdi. Buna göre; 2021 MEB e-Okul giriş ile LGS lise 3. Nakil (ek tercih) sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? İşte detaylar…

Milli Eğitim Bakanı tarafından yapılan açıklamada Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil (ek tercih) sonuçlarının açıklandığını, tercih yapan öğrencilerin yüzde 98'inin istedikleri bir liseye yerleştirildiğini bildirdi. Bu açıklamanın ardından ise halen yerleşememiş olan öğrenciler Lise 3. Nakil sonuçları ve başvuru tarihleri gibi detayları araştırmaya başladı. Buna göre; LGS Lise 3. Nakil (ek tercih) sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte e-Okul sistemi ile Lise nakil başvuru detayları ve sonuç sorgulama ekranı…

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2. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının açıklandığını, tercih yapan öğrencilerin yüzde 98'inin istedikleri bir liseye yerleştirildiğini bildirdi.

Bakan Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 26 Temmuz'da açıklanan birinci yerleştirme sonuçlarına göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 93'ünün istedikleri okula yerleştiğini, bu oranın yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yüzde 96'ya yükseldiğini belirtti.

İkinci nakil tercihlerinin de 2-6 Ağustos'ta alındığını ifade eden Özer, "LGS kapsamında, yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarını açıkladık. Sonuçlara göre, öğrencilerimizin yüzde 98'i istedikleri okula yerleşti. Öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olsun." dedi.

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BAŞVURULAR ALINMAYA DEVAM EDECEK

Böylece merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme sürecinin tamamlandığını bildiren Bakan Özer, iki nakil sürecinde de hiçbir okula giremeyen öğrencilerin, yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirileceğini söyledi.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu öğrencilerin başvurularının komisyonlarca 9-13 Ağustos'ta alınacağını ve 20 Ağustos'ta yerleştirme sürecinin tamamlanacağını kaydederek, "20 Ağustos itibarıyla tüm çocuklarımız liselere yerleşmiş olacaklar. Velilerimiz ve öğrencilerimiz rahat olsun." diye konuştu.

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e-Okul Lise nakil başvuru ekranı ve sonuç tarihi! MEB LGS Lise 3. nakil (ek tercih) başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
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