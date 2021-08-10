Mart Kapıdan Baktırır Kazma Kürek Yaktırır Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler

Yüzyıllar boyu kulaktan kulağa aktarılan sözlü kültür unsurlarından biri de deyimler ve atasözleridir. Bu atasözleri hayatın hemen hemen her alanında kullanılmakta ve tecrübelerin aktarılmasına aracı olmaktadır. Bu kapsamda araştırılan "Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır atasözünün anlamı nedir" sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor. İşte Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır atasözünün uzun ve kısa anlamı, TDK açıklaması ve cümle içinde kullanım örnekleri.

MART KAPIDAN BAKTIRIR KAZMA KÜREK YAKTIRIR TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre "Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır" atasözü; "Mart ayı öyle soğuktur ki, insana eline geçen tüm tahta malzemeleri yaktırır" anlamına gelir. Bu atasözü, Mart ayında gelen sıcaklara ve güneşe aldanmamak gerektiğini, ani bastıran soğukların insanı hazırlık yakalayacağını ifade eder. Ocak ve Şubat ayında soğuklarda tüm kışlık malzemeyi tüketip Mart ayında kazmanın küreğin ahşap kısmına mecbur kalmayı ifade eder.

MART KAPIDAN BAKTIRIR KAZMA KÜREK YAKTIRIR NE DEMEK?

Mart ayı şiddetli soğukların olduğu bir aydır. Zaman zaman güneş görünce havalar ısınıyor gibi olsa da soğuk şiddetini azaltmaz. Çoğunlukla bu günlerde yakacak tükenir, insanlar zor durumda kalırlar ve evde bulunan kazma-kürek saplarını bile yakmak zorunda kalırlar.

MART KAPIDAN BAKTIRIR KAZMA KÜREK YAKTIRIR ÖRNEKLERİ

Güneş çıktı diye aldanma, Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır.

MART KAPIDAN BAKTIRIR KAZMA KÜREK YAKTIRIR BENZERİ ATASÖZLERİ

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