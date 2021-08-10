Mum Dibine Işık Vermez Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler

Büyüklerin deneyimleri ve bunlardan hareketle gelecek nesillere miras bıraktıkları nasihatler toplumu oluşturan yapıtaşları arasında yer alır. Bu nasihatler atasözü adı verilen özlü sözlerle gelecek nesillere öğüt ve ders vermek amacıyla kullanılmaktadır. Türk atasözleri arasında "mum dibine ışık vermez" sözü de bulunmaktadır. Bu söz, mum dibine ışık vermez atasözünün anlamı nedir sorusuyla araştırılıyor. Bu atasözünün TDK açıklaması, kısa ve uzun anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı haberimizde.

MUM DİBİNE IŞIK VERMEZ TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre "mum dibine ışık vermez" atasözü; "insanlar başkalarına bol bol yaptığı yardımı kendi yakınlarına yapmaz" anlamında söylenir. Başkaları için çabalayan ve onlara sürekli yardımda bulunan kimsenin, en çok yardım etmesi gereken yakınlarından bu yardımı esirgemesi anlamına gelir. Ancak bu söz her zaman kötü anlama gelmez. Bazen de bu durum, bir kişinin konumunu kullanarak kendi çevresini ihya edecek imkanı varken bundan kaçınması ve başkalarına yardım etmesi anlamına gelir.

MUM DİBİNE IŞIK VERMEZ NE DEMEK?

Konumu ve yapısı gereği ışık saçan mum, kendi dibini aydınlatamaz. Etrafına ışık saçar ancak altında kalan kısım karanlıktadır. Güçlü kişiler de tıpkı bu mum gibi uzaktaki kişileri çokça kollayıp yardım eder fakat kendi yakınlarına yarar sağlayamazlar. Bu durum bu kişilerin çıkar gözetmeyen kişiler olmalarından ileri gelir. Zira çıkar ve menfaat peşinde koşan kişi önce kendi yakınlarını düşünür. Ancak vazifesinin hakkını veren kimse önce başkalarını düşünebilir.

MUM DİBİNE IŞIK VERMEZ ÖRNEKLERİ

Kuzenim uzağındaki her kişiye yeteri kadar yardım ederdi. Ancak biz yakınında olmamıza rağmen aklının ucuna bile gelmezdik. Herkesi aydınlatmasına rağmen mum dibine ışık vermez.

Ailesi okuttu yetiştirdi o şimdi yurtdışında, mum dibine ışık vermiyor işte.

MUM DİBİNE IŞIK VERMEZ BENZERİ ATASÖZLERİ

Çıra dibi karanlık olur.