Öfke İle Kalkan Zararla Oturur Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler

Büyüklerin yaşadığı zorluklardan edindikleri tecrübeler küçüklere yol gösterir. Bunların yok olup gitmemesi adına oluşturulan atasözleri, nesilden nesle aktarılarak yüzlerce yıl geleceğe taşınmaktadır. Geçmişte edinilen tecrübeler, atasözleri aracılığıyla geleceğe ışık tutmaktadır. Türk atasözleri arasında yer alan "öfke ile kalkan zararla oturur" sözü de ders ve öğüt değeri taşıdığı için inceleniyor. Atasözleri ve deyimler alanında araştırma yapanlar, "öfke ile kalkan zararla oturur" atasözünün anlamı nedir diye araştırıyor. İşte öfkeyle kalkan zararla oturur atasözünün uzun ve kısa anlamı, TDK açıklaması ve cümle içinde kullanım örnekleri.

ÖFKE İLE KALKAN ZARARLA OTURUR TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre "öfke ile kalkan zararla oturur" atasözü; "Fevri davranmak ve öfkeyle hareket etmek kişiye zarar getirir" anlamına gelir. Kişi, öfkeli zamanında duygusunun etkisi altındadır. İyi düşünemez; yaptığı taşkınca işin nasıl bir sonuç doğuracağını hesap edemez. Sonunda bu ölçüsüz, yanlış davranışının zararını görür. Öfkesine kapılarak hareket eden kişi işin sonunda içinden çıkamayacağı güçlükte bir duruma düşer.

ÖFKE İLE KALKAN ZARARLA OTURUR NE DEMEK?

Öfke gibi ani gelişen duygular sebebiyle düşünmeden ve plansızca hareket etmek kişiye zarardan başka bir şey getirmez. Öfkenin etkisiyle etrafını yakıp yıkan bir kişi, öfkesi dindiğinde bu durumdan en çok kendisinin zararlı çıktığını fark eder. Atalarımız, bu durumu ifade etmek maksadıyla "öfke ile kalkan zararla oturur" sözünü kullanmıştır.

ÖFKE İLE KALKAN ZARARLA OTURUR ÖRNEKLERİ

Hakan sakin olmalısın, öfkeyle kalkan zararla oturur.

Sakinleştikten sonra konuşalım, öfkeyle kalkıp zararla oturma.

ÖFKE İLE KALKAN ZARARLA OTURUR BENZERİ ATASÖZLERİ

Rüzgar eken fırtına biçer.

Keskin sirke kabına (küpüne) zarar.