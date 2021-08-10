PMYO Polis Akademisi başvuru tarihleri - şartları - taban puanları! 2021 PMYO başvuruları ne zaman başlıyor, polislik başvuru şartları nelerdir?

PMYO BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Polislik başvuru tarihleri ve PMYO taban puanları bilgileri yayınlandı. Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan duyuruda, "Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için (2.000) erkek, (500) kadın olmak üzere toplam (2.500) öğrenci alımı yapılacaktır. " ifadesi kullanıldı. Adaylar, 2021 polislik başvurularını 13-27 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirecekler.

POLİSLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, 13-27 Ağustos 2021 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını yapabileceklerdir. Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacaktır. Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir. E-devlet kapısı şifresi, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi) ibraz edilerek yurt içinde PTT merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.