Rüzgar Eken Fırtına Biçer Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler

Her milletin yaşam biçimi farklıdır ve bu sebeple edinilen tecrübeler de farklılık gösterir. Bu tecrübelerden hareketle oluşturulan atasözleri, kültürümüzde geniş bir yer tutmaktadır. Maddi ve manevi anlamda çeşitli tavsiye ve öğütleri içeren bu atasözleri arasında, "rüzgar eken fırtına biçer" atasözü de yer alıyor. Toplumun değer yargılarından hareketle oluşturulan bu özlü söz, rüzgar eken fırtına biçer atasözünün anlamı nedir sorusuyla araştırılıyor. Bu atasözünün TDK açıklaması, kısa ve uzun anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı haberimizde.

RÜZGAR EKEN FIRTINA BİÇER TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre "rüzgar eken fırtına biçer" atasözü; "tepki çekecek bir iş yapan kimse sert tepkilerle karşılaşır." Anlamına gelir. Etrafında bulunanlara her zaman kötülük yapan kimseler sonunda mutlaka büyük kötülükler ile karşılaşırlar. Yapılan kötülükler ve düşünülmeden yapılan hareketler kişiye muhakkak dezavantaj olarak döner.

RÜZGAR EKEN FIRTINA BİÇER NE DEMEK?

Bir eylemin nasıl bir sonuç vereceği önceden hesaplanmalıdır. Sonucu öngörülemeyen her olay kişiye zarar olarak döner. Dolayısıyla başkalarına zarar vermek adına hareket eden kişi günün sonunda kendisi de zarar görecektir. Bu durumu ifade etmek üzere "rüzgar eken fırtına biçer" atasözü kullanılmaktadır.

RÜZGAR EKEN FIRTINA BİÇER BENZERİ ATASÖZLERİ

Öfkeyle kalkan zararla oturur.

Ne ekersen onu biçersin.

Rahvan at kendini yorar.

RÜZGAR EKEN FIRTINA BİÇER ÖRNEKLERİ

Oyuncaklarını dağıtırken üstüne basıp düşebileceğini düşünmeliydin. Rüzgar eken fırtına biçer.

Bu öfkenin sonunda sen zarar göreceksin. Rüzgar eken fırtına biçer.