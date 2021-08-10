Tatlı Dil Yılanı Deliğinden Çıkarır Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler

Büyüklerin deneyimleri ve bunlardan hareketle gelecek nesillere miras bıraktıkları nasihatler toplumu oluşturan yapıtaşları arasında yer alır. Bu nasihatler atasözü adı verilen özlü sözlerle gelecek nesillere öğüt ve ders vermek amacıyla kullanılmaktadır. Türk atasözleri arasında "tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır" sözü de bulunmaktadır. Bu söz, tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır atasözünün anlamı nedir sorusuyla araştırılıyor. Bu atasözünün TDK açıklaması, kısa ve uzun anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı haberimizde.

TATLI DİL YILANI DELİĞİNDEN ÇIKARIR TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre "tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır" atasözü; "Gönül alıcı, okşayıcı sözlerle karşımızdakinin inadı yenilebilir" anlamına gelir. Yılan soğukkanlı ve insanlardan uzak duran bir canlı türüdür. Her ne kadar gerçek üstü bir örnek olsa da bu atasözü, güzel sözle yılanın bile ehlileşeceğini ve insana yakınlaşacağını ifade eder.

TATLI DİL YILANI DELİĞİNDEN ÇIKARIR NE DEMEK?

İnsanlar kendilerine nasıl yaklaşılırsa öyle tepki verir. Güzel söze, tatlı dile aynı şekilde karşılık vermeyecek kişi sayısı hayli azdır. Bu nedenle birine sert ve rahatsız edici bir üslupla yaklaşmak benzer karşılık almaya yol açar. Oysa tatlı dil ve güler yüzle yaklaşılırsa en zor insan bile yumuşak bir tutum sergiler.

TATLI DİL YILANI DELİĞİNDEN ÇIKARIR ÖRNEKLERİ

Birini yola getirmek istiyorsan güzel konuş, çünkü "Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır".

Konuşması ile onu bile ikna etti çünkü tatlı dil yılanı bile deliğinden çıkarır.

Güzel sözün açamayacağı kapı yoktur, tatlı dil yılanı bile deliğinden çıkarır.