Tercihinize yüksek sıralardan başlayın

20 Ağustos'a kadar sürecek üniversite tercih dönemi devam ediyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) geçmiş yıllara göre puanlar düşük gelse de başarı sıraları yükseliş gösterdi. Barajı geçemeyen öğrenci sayısının yüksek olmasının kontenjanlarda açıklar oluşturacağına değinen İstanbul Ayvansaray Üniversitesi
'nden Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Özgür Akoğlan tercih yapılırken geniş aralıklarla liste oluşturulması gerektiğini vurguladı. Akoğlan, "Örneğin 100 bin başarı sırası olan aday 40 bin başarısı sıralarına kadar inip tercih yapsın. Sözelde geçen sene 388 puanla 19 bin sıralamasında bulunan öğrenci, bu sene 385 puan ile ilk 6 bine girebildi. Bu bize özellikle TYT
matematiğinin ne kadar değerli olduğunu gösterdi" diye konuştu.