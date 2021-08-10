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Haberler Eğitim Haberleri TESMER SGS sınav sonuçları açıklandı mı? TESMER Staja Giriş Sınavı (SGS) sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?
Giriş Tarihi: 10.8.2021 14:48 Son Güncelleme: 10.8.2021 14:51

TESMER SGS sınav sonuçları açıklandı mı? TESMER Staja Giriş Sınavı (SGS) sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

TESMER SGS sınav sonuçları açıklandı mı? TESMER Staja Giriş Sınavı SGS sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

Staja Giriş Sınavı bu sene 2. Kez 10 Temmuz tarihinde düzenlenmişti. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir adaylarının katıldığı TESMER SGS sonuçları için geri sayım başladı. TESMER’den gelecek son dakika açıklaması için binlerce vatandaş internet başında bekleyişe geçti. Bu noktada ise SMMM SGS sınav sonuçları açıklandı mı? TESMER SGS sonuç sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar…

TESMER SGS sonuçları için adayların geri sayımı başladı. Binlerce kişinin katılım sağladığı bu sınava Serbest Muhasebeci Mali Müşavir adayları katılım sağlıyor. Nisan, Temmuz ve Ağustos olmak üzere yılda üç kez düzenlene sınavın ardından bugün adaylar "TESMER SGS sonuçları ne zaman açıklanacak, sorgulama nasıl yapılır?" Gibi sorulara cevap arıyor. Peki, TESMER SGS sonuçları açıklandı mı? İşte tüm detaylar ve sorgulama ekranı…

SGS sonuç sorgulama ekranı! TESMER Staja Giriş Sınavı SGS sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden sorgulanır?

SMMM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR, NEREDEN ÖĞRENEBİLİRİM?

Sınav sonuçları sınav yapıldıktan sonra 60 gün içerisinde açıklanmaktadır. Sınav sonuçlarınızı, https://sonuc.tesmer.org.tr/ adresinden öğrenebilirsiniz.

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SMMM STAJI NEREDE YAPILIR?
SMMM stajı YMM/SMMM bürolarında/şirketlerinde, özel şirketlerin muhasebe bölümünde YMM/SMMM gözetiminde veya denetiminde yapılır.

STAJA GİRİŞ SINAVI NEDİR?
Staj dosyasını tamamlayıp, staja başlamak için başvuru yapan stajyerler 5786 sayılı Kanunun 6.maddesine göre staja başlama değerlendirmesine katılacaklardır . Bu değerlendirmede 60 ve üzerinde not alanlar staja başlama hakkına kavuşacaktır. Başvuru ayları Nisan, Ağustos ve Aralık'tır. Staja Başlama Değerlendirmesi Anadolu Üniversitesi ile yapılan protokol gereği Anadolu Üniversitesi tarafından yapılmaktadır. Sınav soruları Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmakta olup sınav organizasyonu tamamen Anadolu Üniversitesi 'nin sorumluluğundadır. Sınav test usulü yapılmakta ve 60 puan alma zorunluluğu bulunmaktadır.

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TESMER SGS sınav sonuçları açıklandı mı? TESMER Staja Giriş Sınavı (SGS) sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?
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