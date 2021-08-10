TESMER SGS sınav sonuçları açıklandı mı? TESMER Staja Giriş Sınavı (SGS) sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

TESMER SGS sonuçları için adayların geri sayımı başladı. Binlerce kişinin katılım sağladığı bu sınava Serbest Muhasebeci Mali Müşavir adayları katılım sağlıyor. Nisan, Temmuz ve Ağustos olmak üzere yılda üç kez düzenlene sınavın ardından bugün adaylar "TESMER SGS sonuçları ne zaman açıklanacak, sorgulama nasıl yapılır?" Gibi sorulara cevap arıyor. Peki, TESMER SGS sonuçları açıklandı mı? İşte tüm detaylar ve sorgulama ekranı…