Vakit Nakittir Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler

Büyüklerin yaşadığı zorluklardan edindikleri tecrübeler küçüklere yol gösterir. Bunların yok olup gitmemesi adına oluşturulan atasözleri, nesilden nesle aktarılarak yüzlerce yıl geleceğe taşınmaktadır. Geçmişte edinilen tecrübeler, atasözleri aracılığıyla geleceğe ışık tutmaktadır. Türk atasözleri arasında yer alan "vakit nakittir" sözü de ders ve öğüt değeri taşıdığı için inceleniyor. Atasözleri ve deyimler alanında araştırma yapanlar, "vakit nakittir" atasözünün anlamı nedir diye araştırıyor. İşte bu atasözünün uzun ve kısa anlamı, TDK açıklaması ve cümle içinde kullanım örnekleri.

VAKİT NAKİTTİR TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre "vakit nakittir" atasözü; "Zamanı boşa harcamak hayatımızdaki en değerli şeyi tüketmektir, bu nedenle hiçbir anı boşa geçirmemek gerekir" manasında kullanılır. Hayatta pek çok şeyin maddi bir karşılığı vardır. Bu sebeple para hayatımızda önemli bir yer tutar. Ancak her şeyden önemlisi insan ömrü ve buna bağlı olarak zamandır. Dolayısıyla bu atasözünde ömrün kıymeti çok önemli görülen para ile ifade edilir. Boşa geçirilen, doğru yönetilemeyen her an kayıptır.

VAKİT NAKİTTİR NE DEMEK?

Zaman en değerli varlıktır. İnsan ömrü kısa bir zaman diliminden ibarettir ve sonludur. Geçen hiçbir an geri alınamayacağı için zaman her şeyden daha değerlidir. Bu durumu ifade etmek amacıyla "vakit nakittir" atasözü kullanılır. Öte yandan bu ifade iş hayatında da sıkça kullanılmaktadır. Çalışırken boşa geçirilen zaman kazancın artışının önlenmesi anlamına gelir.

VAKİT NAKİTTİR ÖRNEKLERİ

Vakit nakittir çocuklar; biraz daha seri olalım, işleri bugün bitirelim.

Ödevlerini bitirmek için elini çabuk tut, vakit nakittir.