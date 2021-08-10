Yalancının Mumu Yatsıya Kadar Yanar Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler

Büyüklerin yaşadığı zorluklardan edindikleri tecrübeler küçüklere yol gösterir. Bunların yok olup gitmemesi adına oluşturulan atasözleri, nesilden nesle aktarılarak yüzlerce yıl geleceğe taşınmaktadır. Geçmişte edinilen tecrübeler, atasözleri aracılığıyla geleceğe ışık tutmaktadır. Türk atasözleri arasında yer alan "yalancının mumu yatsıya kadar yanar" sözü de ders ve öğüt değeri taşıdığı için inceleniyor. Atasözleri ve deyimler alanında araştırma yapanlar, "yalancının mumu yatsıya kadar yanar" atasözünün anlamı nedir diye araştırıyor. İşte bu atasözünün uzun ve kısa anlamı, TDK açıklaması ve cümle içinde kullanım örnekleri.

YALANCININ MUMU YATSIYA KADAR YANAR TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre "yalancının mumu yatsıya kadar yanar" atasözü; "Bir yalan er ya da geç ortaya çıkar" anlamına gelir. Bir kimsenin söylediği söz yalan ise bu yalanın kurgulandığı durum çok geçmeden yalanın gerçekte olmadığını belli eder. Yatsı vakti karanlık olur. Olmayan mum karanlıkta ışık vermeyeceği için söyleyenin yalancı olduğu ortaya çıkar. Bu örnekte olduğu üzere gerçek hayatta da imkanlar elverdiği anda yalanlar bir bir gün yüzüne çıkacaktır.

YALANCININ MUMU YATSIYA KADAR YANAR NE DEMEK?

Yalanlar hiçbir zaman uzun ömürlü değildir. Bir yalanı doğru diye uzun süre yutturmak imkansızdır. Öyle ki yalanı söyleyen kişi bile bazen söylediğini unutur. Bazen de bu yalanın gerçekliğine kendini öyle inandırır ki yalanlar gerçekler birbirine girer ve her şey içinden çıkılmaz bir hal alır. Eninde sonunda söylenen yalan açığa çıkar. Tıpkı "yalancının mumu yatsıya kadar yanar" atasözünde olduğu gibi yalanın açığa çıkacağı bir vakit muhakkak gelecektir.

YALANCININ MUMU YATSIYA KADAR YANAR ÖRNEKLERİ

Sen merak etme gerçek er ya da geç ortaya çıkar, yalancının mumu yatsıya kadar yanar!