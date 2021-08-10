Yaş Kesen Baş Keser Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler

Büyüklerin yaşadığı zorluklardan edindikleri tecrübeler küçüklere yol gösterir. Bunların yok olup gitmemesi adına oluşturulan atasözleri, nesilden nesle aktarılarak yüzlerce yıl geleceğe taşınmaktadır. Geçmişte edinilen tecrübeler, atasözleri aracılığıyla geleceğe ışık tutmaktadır. Türk atasözleri arasında yer alan "yaş kesen baş keser" sözü de ders ve öğüt değeri taşıdığı için inceleniyor. Atasözleri ve deyimler alanında araştırma yapanlar, "yaş kesen baş keser" atasözünün anlamı nedir diye araştırıyor. İşte bu atasözünün uzun ve kısa anlamı, TDK açıklaması ve cümle içinde kullanım örnekleri.

YAŞ KESEN BAŞ KESER TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre "yaş kesen baş keser" atasözü; "Sağlıklı bir ağacı kesmek, insan öldürmekle eşdeğerdir" anlamına gelir. Ormanları korumak adına söylenen bu atasözü, faydaları saymakla bitmeyen ağaçları kesmenin ne denli kötü bir durum olduğunu ifade etmek üzere kullanılır. Ağacın çeşit çeşit yararları vardır. Bunları düşünmeyip sadece odununu sağlamak için ağaç kesen, insan canına kıymış gibi büyük bir suç işlemiş olur.

YAŞ KESEN BAŞ KESER NE DEMEK?

Ormanlar yeryüzünün akciğerleri gibidir. Dünyaya oksijen sağladıkları gibi milyonlarca canlıya ev sahipliği yapmaktadır. Kurumuş ağaçları budamak normaldir fakat hala yaş yani canlı olan bir ağacı kesmek cinayetten farksızdır. Onlarca yıl içinde büyüyüp gelişen bir ağacı sadece ahşap elde etmek için kesmek insan öldürmek kadar kötüdür. Bu durumu ifade etmek adına "yaş kesen baş keser" atasözü ortaya çıkmıştır.

YAŞ KESEN BAŞ KESER ÖRNEKLERİ

Canlılara zarar vermek suçtur. Nasıl ki insan öldürmek suçsa, ağaç kesmek de suçtur. Yaş kesen baş keser.