Milyonlar tercihlerine ÖSYM AİS ekranı üzerinden devam ederken son dönemde gündemdeki bir konu da YKS baraj puanı oldu. Bilindiği üzere yapılan açıklamada bu yıl TYT'ye katılan adayların yüzde 68'i 150 puan ve üzeri alarak barajı geçti. Sınava katılanların yüzde 32'si ise 150 puanın altında kaldı ve bu durumda tercih yapamayacak. Hal böyleyken "YKS baraj puanı düştü mü, düşecek mi, değişti mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Milyonlarca öğrenci YKS baraj puanının düşürülmesini bekliyordu.
AYT BARAJ PUANI DÜŞTÜ MÜ?
Genç kardeşlerime bir müjde vermek istiyorum.
Yüksek Öğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır.
Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı;
AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır.
TYT BARAJ PUANI DÜŞTÜ MÜ?
TYT baraj puan 140 oldu. 140 puan ve üzeri alanlar barajı geçtiler. Bu durumda, TYT'den 140 ve üstü puan alan adaylar; TYT ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebiliyor. TYT'de 140 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.
YKS 2021 TERCİHLERİ NE ZAMAN?
YKS tercih işlemleri 5-20 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek. Adaylar 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilecek.
Tercih işlemleri, 20 Ağustos Cuma saat 23.59'da sona erecek.