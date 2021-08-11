140 puanla alan üniversiteler 2021 listesi: 140, 150, 160, 170 ve 180’le hangi bölümlere ve üniversitelere girilir?

Başkan Erdoğan'ın baraj puanı müjdesinin ardından barajın altında kalan adaylar 140'la alan üniversiteler ve bölümler araştırmasına çıktı. Bilindiği üzere yapılan açıklama doğrultusunda; baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'te 170 olarak uygulanacak. Hal böyleyken adaylar "140, 150, 160, 170 ve 180 puanla nerelere ve hangi üniversitelere girilir?" sorularına yanıt arıyor. YKS tercih kılavuzu ile üniversitelerin taban puanları duyurulmuştu. İşte 140 puanla alan üniversiteler ve bölümler...
YKS'DE BARAJ PUANI DÜŞTÜ
Başkan Erdoğan yeni kararı Twitter'dan duyurdu
"Genç kardeşlerime bir müjde vermek istiyorum. Yüksek Öğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır.
Yapılan bu önemli değişiklikle birlikte üniversite tercih sürecinin tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."
Buna göre;
- AYT/YDT Puanı 180 ve üzerinde olan adayların "merkezi yerleştirme" ve "ek yerleştirme" işlemlerinde puan ve başarı sıraları korunarak tercih ve yerleştirme süreci daha önce ilan edildiği şekilde tamamlanacak
- 2021-YKS işlemlerine mahsus olmak üzere merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için "ikinci ek yerleştirme" yapılacak. Merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlara verilecek olan bu ikinci ek yerleştirme imkânından "TYT puanı asgari 140"; "AYT/YTD puanı asgari 170" olan adaylar da yararlanabilecek.
Böylelikle merkezi ve ek yerleştirme işlemlerinde daha önce ilan edilmiş olan baraj puanlarında herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. "Boş kalan kontenjanlar için ilave bir tercih fırsatı tanınarak" TYT Puanı 140 ve üzerinde olan adaylar ile AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar için ikinci ek yerleştirme işlemleri esnasında tercihte bulunma imkânı verildi.
-Buna göre ikinci ek yerleştirme işlemleri sürecindeTYT puanı 140 ve üzerinde olan adaylar "önlisans programlarında", AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar "lisans programlarında" boş kalan kontenjanlara tercihte bulunabilecekler.
KONTENJANLARIN BOŞ KALMAMASI AMAÇLANIYOR
Barajın 170'e çekilmesi halinde binlerce adayın 4 yıllık okulları tercih etme imkanı doğacak. YÖK'ün çalışmasında pandemi koşulları ve yüzyüze eğitimin zaman zaman aksaması dikkate alınarak kontenjanların boş kalmaması amaçlanıyor. Geçen yıl, 4 yıllık bölümler için 180 puan olan baraj benzeri gerekçelerle 170'e düşürülerek binlerce öğrencinin tercih yapmasına imkan sağlanmıştı.
YKS taban-tavan puanları ve kontenjanları;
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