Akıl Akıldan Üstündür Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler

Yüzyıllar boyu kulaktan kulağa aktarılan sözlü kültür unsurlarından biri de deyimler ve atasözleridir. Bu atasözleri hayatın hemen hemen her alanında kullanılmakta ve tecrübelerin aktarılmasına aracı olmaktadır. Bu kapsamda araştırılan "Akıl akıldan üstündür atasözünün anlamı nedir" sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor. İşte Akıl akıldan üstündür atasözünün uzun ve kısa anlamı, TDK açıklaması ve cümle içinde kullanım örnekleri.

AKIL AKILDAN ÜSTÜNDÜR TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre "Akıl akıldan üstündür" atasözü; "bir kimsenin düşünemediğini bir başkası düşünebilir" anlamına gelir. İçinden çıkılmaz konularda bir başkasının göstereceği yol, kişiyi bu darlıktan kurtarabilir. Bir kişi kendini bir alanda ne kadar üstün görürse görsün, ne kadar donanımlı olursa olsun ondan daha bilgili ve daha donanımlı birileri muhakkak vardır. Bu nedenle kişi büyüklenmemeli ve başkalarından yardım istemekten çekinmemelidir.

AKIL AKILDAN ÜSTÜNDÜR NE DEMEK?

İnsan bir konuda ne kadar bilgi sahibi olursa olsun, bazen o konuya dair sahip olmadığı bir bakış açısından fikre ihtiyaç duyabilir. Bu noktada başka bir pencereden bakan birinin yorumu ona çok fayda sağlayacaktır. Bazen de kişi o alanda sandığı kadar bilgi ve donanıma sahip olmadığını fark eder ve başka birinin yardımıyla eksiğini giderir. İşte bu gibi durumlarda "akıl akıldan üstündür" atasözü kullanılmaktadır.

AKIL AKILDAN ÜSTÜNDÜR ÖRNEKLERİ

Kafa kafaya verip derdinin üstesinden gelebiliriz. Akıl akıldan üstündür.

Bu soruyu ben çözemedim ama belki sen çözersin, akıl akıldan üstündür.