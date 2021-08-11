AÖF 2 ve 4 yıllık taban puanları: AÖF Açıköğretim 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları listesi

YKS sonucu ile Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ndeki 2 ve 4 yıllık bölümleri tercih etmek isteyen adaylar, AÖF okumak için kaç puan almak gerekir diye araştırıyor. Bu kapsamda AÖF 2 ve 4 yıllık taban puanları araştırılıyor. Sınavda baraj puanını geçen üniversite adayları, AÖF ön lisans taban puanları için incelemede bulunuyor. AÖF Açıköğretim 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları haberimizde.

AÖF TABAN PUANLARI 2021

Üniversiteye girmek isteyen adaylar üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla gündem olan AÖF taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması ile ilgili detaylar şöyle;