AÖF 2 ve 4 yıllık taban puanları: AÖF Açıköğretim 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları listesi

YKS sonucu ile Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ndeki 2 ve 4 yıllık bölümleri tercih etmek isteyen adaylar, AÖF okumak için kaç puan almak gerekir diye araştırıyor. Bu kapsamda AÖF 2 ve 4 yıllık taban puanları araştırılıyor. Sınavda baraj puanını geçen üniversite adayları, AÖF ön lisans taban puanları için incelemede bulunuyor. AÖF Açıköğretim 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları haberimizde.
AÖF TABAN PUANLARI 2021
Üniversiteye girmek isteyen adaylar üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla gündem olan AÖF taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması ile ilgili detaylar şöyle;
AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİNE KAÇ PUANLA GİRİLİR?
Üniversite tercihleri nasıl yapılacak? Açık öğretim kaç puanla girilir? 2 yıllık açıköğretim bölümlerine kayıt yaptırabilmek için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumlarından Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girmek ve en az 140 puan almak gerekmektedir. 4 yıllık lisans bölümleri içinse 170 puan almış olmak gerekiyor. İşte güncel AÖF puanları listesi.
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2020
2019
2018
2017
|Yer.
2020
2019
2018
2017
|Başarı
Sırası
2020
2019
2018
2017
|Taban
Puanı
2020
2019
2018
2017
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim)
|SÖZ
|2500+63
2750+69
2500+63
2000+50
|2563
2819
2563
2050
|639.694
630.867
549.000
493.805
|231,67387
247,25893
253,38959
234,30699
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Tarih (Açıköğretim)
|SÖZ
|3000+75
3000+75
2500+63
2500+63
|2313
3075
2563
1805
|Dolmadı
820.768
716.000
Dolmadı
|Dolmadı
223,68743
236,94280
Dolmadı
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim)
|SÖZ
|4000+100
4000+100
3000+75
4000+100
|2613
3846
3075
2699
|Dolmadı
Dolmadı
749.000
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
233,81726
Dolmadı
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Sosyal Hizmet (Açıköğretim)
|EA
|500+13
500+13
500+13
500+13
|513
513
513
513
|458.038
442.557
364.000
250.976
|267,86320
261,14935
262,14837
289,83908
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Sağlık Yönetimi (Açıköğretim)
|EA
|1750+44
1750+44
1500+38
2000+50
|1.794
1794
1538
765
|792.606
742.984
609.000
Dolmadı
|227,04681
227,50391
232,18138
Dolmadı
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim)
|EA
|300+8
500+13
1000+25
2000+50
|308
265
273
142
|857.188
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|221,43015
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|İşletme (Açıköğretim)
|EA
|700+18
1000+25
2000+50
9000+225
|718
637
562
271
|862.991
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|220,94685
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim)
|EA
|600+15
800+20
1000+25
2000+50
|615
531
511
165
|876.273
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|219,80619
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|İktisat (Açıköğretim)
|EA
|200+5
400+10
1500+38
3000+75
|205
167
163
80
|913.829
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|216,44567
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Maliye (Açıköğretim)
|EA
|300+8
500+13
2000+50
4000+100
|308
232
188
124
|926.605
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|215,15614
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Sosyoloji (Açıköğretim)
|EA
|1000+25
1000+25
2000+50
4000+100
|1.025
932
911
710
|932.282
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|214,56011
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim)
|EA
|900+23
1000+25
2000+50
6000+150
|923
828
821
1067
|941.249
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|213,54252
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim)
|EA
|400+10
500+13
2000+50
5000+125
|410
321
312
444
|950.350
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|212,37175
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Havacılık Yönetimi (Açıköğretim)
|EA
|800+20
1000+25
1000+25
2000+50
|820
794
541
234
|956.111
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|211,54958
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim)
|EA
|200+5
400+10
750+19
1500+38
|205
82
78
33
|965.873
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|209,93255
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Felsefe (Açıköğretim)
|EA
|250+7
400+10
750+19
1000+25
|257
135
106
80
|968.313
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|209,45413
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim)
|SÖZ
|1500+38
1200+30
1000+25
1400+35
|1.538
1230
1025
598
|811.957
724.284
690.000
Dolmadı
|205,88329
236,31364
239,38514
Dolmadı
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Reklamcılık (Açıköğretim)
|SÖZ
|1300+33
1500+38
1000+25
—
|435
1201
1025
—
|Dolmadı
Dolmadı
813.000
—
|Dolmadı
Dolmadı
227,50588
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Tarih (Açıköğretim)
|SÖZ
|2000+50
—
—
—
|348
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Çocuk Gelişimi (Açıköğretim)
|EA
|1500+38
—
—
—
|1.538
—
—
—
|833.180
—
—
—
|223,47163
—
—
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Sosyal Hizmet (Açıköğretim)
|EA
|1400+35
1250+32
2000+50
1500+38
|1.435
1282
1439
1538
|882.700
787.357
Dolmadı
525.779
|219,25314
221,05477
Dolmadı
214,68969
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|İşletme (Açıköğretim)
|EA
|200+5
500+13
1000+25
1000+25
|205
54
41
14
|944.884
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|213,09390
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Sağlık Yönetimi (Açıköğretim)
|EA
|800+20
1000+25
1000+25
—
|820
612
633
—
|954.891
Dolmadı
Dolmadı
—
|211,73428
Dolmadı
Dolmadı
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Kamu Yönetimi (Açıköğretim)
|EA
|300+8
500+13
1000+25
—
|308
145
73
—
|963.669
Dolmadı
Dolmadı
—
|210,33115
Dolmadı
Dolmadı
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Sosyoloji (Açıköğretim)
|EA
|300+8
400+10
1000+25
1500+38
|308
129
71
66
|966.729
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|209,76543
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim)
|EA
|800+20
—
—
—
|282
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Grafik Sanatlar (Açıköğretim)
|EA
|1500+38
—
—
—
|167
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Rekreasyon (Açıköğretim)
|EA
|800+20
—
—
—
|44
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Tekstil ve Moda Tasarımı (Açıköğretim)
|EA
|1500+38
—
—
—
|127
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim)
|SAY
|150+4
250+7
2000+50
—
|154
140
100
—
|524.372
Dolmadı
Dolmadı
—
|232,02332
Dolmadı
Dolmadı
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tarih (Açıköğretim)
|SÖZ
|1000+25
1000+25
1000+25
800+20
|1.025
1025
1025
775
|676.568
729.594
730.000
Dolmadı
|Dolmadı
227,05871
235,68044
235,56241
Dolmadı
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Coğrafya (Açıköğretim)
|SÖZ
|1400+35
1500+38
1400+35
1300+33
|1435
1538
1435
1038
|811.833
818.647
783.000
Dolmadı
|205,95903
224,05545
230,62265
Dolmadı
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çocuk Gelişimi (Açıköğretim)
|EA
|1400+35
1500+38
3000+75
—
|1.435
1538
1318
—
|624.721
590.062
Dolmadı
—
|244,93690
243,05403
Dolmadı
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim)
|EA
|100+3
250+7
2000+50
—
|103
198
79
—
|661.619
Dolmadı
Dolmadı
—
|240,60267
Dolmadı
Dolmadı
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sosyoloji (Açıköğretim)
|EA
|300+8
300+8
1000+25
1800+45
|308
308
313
271
|679.239
768.759
Dolmadı
Dolmadı
|238,62555
224,26003
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme (Açıköğretim)
|EA
|250+7
250+7
1000+25
1500+38
|257
257
228
91
|679.465
797.766
Dolmadı
Dolmadı
|238,60121
218,46372
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|EA
|200+5
500+13
—
—
|205
192
—
—
|734.810
Dolmadı
—
—
|232,68347
Dolmadı
—
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim)
|EA
|300+8
500+13
—
—
|308
259
—
—
|739.352
Dolmadı
—
—
|232,21434
Dolmadı
—
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İktisat (Açıköğretim)
|EA
|150+4
250+7
600+15
600+15
|154
120
62
39
|808.790
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
225,59677
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim)
|EA
|300+8
500+13
—
—
|308
262
—
—
|808.935
Dolmadı
—
—
|225,58594
Dolmadı
—
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Felsefe (Açıköğretim)
|EA
|150+4
250+7
500+13
500+13
|154
84
60
38
|915.838
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|216,25269
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim)
|EA
|800+20
—
—
—
|442
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rekreasyon (Açıköğretim)
|EA
|800+20
—
—
—
|122
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim)
|EA
|100+3
250+7
1500+38
—
|103
220
127
—
|638.778
Dolmadı
Dolmadı
—
|243,25433
Dolmadı
Dolmadı
—
AÖF Açıköğretim Fakülteleri 2. Yıllık Bölümlerin 2019 ve 2020 Yılı Taban Puanları ise Şöyle;
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2020
2019
|Yer.
2020
2019
|Taban
Puanı
2020
2019
|Başarı
Sırası
2020
2019
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Adalet (Açıköğretim)
|TYT
|1700+43
2500+63
|1.743
2563
|270,38823
257,16335
|713.115
790.969
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim)
|TYT
|1100+28
1500+38
|1.128
1538
|260,19612
234,46747
|814.983
1.078.225
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Özel Güvenlik ve Koruma (Açıköğretim)
|TYT
|200+5
400+10
|205
410
|249,15529
231,77213
|937.325
1.114.096
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim)
|TYT
|1500+38
2000+50
|1.538
2050
|246,63060
232,31127
|966.587
1.106.903
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim)
|TYT
|1500+38
2250+57
|1.538
2307
|237,10454
222,52733
|1.079.928
1.244.081
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Çocuk Gelişimi (Açıköğretim)
|TYT
|3000+75
3500+88
|3.075
3588
|236,55198
235,45712
|1.086.706
1.065.180
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKiŞEHİR)
|Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim)
|TYT
|1300+33
1500+38
|1.333
1538
|232,10915
226,92599
|1.141.606
1.181.169
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Spor Yönetimi (Açıköğretim)
|TYT
|600+15
900+23
|615
923
|226,30871
216,76693
|1.216.371
1.325.400
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim)
|TYT
|800+20
1100+28
|820
1128
|226,26751
220,84554
|1.216.930
1.268.127
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|İlahiyat
(Arapça) (Önlisans) (Açıköğretim)
|TYT
|500+13
800+20
|513
820
|225,14215
206,47602
|1.231.815
1.475.078
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Emlak Yönetimi (Açıköğretim)
|TYT
|500+13
—
|513
—
|219,89535
—
|1.302.143
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim)
|TYT
|1800+45
2500+63
|1.845
2563
|219,14185
205,57027
|1.312.226
1.488.830
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim)
|TYT
|1200+30
1400+35
|1.230
1435
|218,45970
209,87319
|1.321.301
1.424.417
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Tarım Teknolojisi (Açıköğretim)
|TYT
|700+18
—
|718
—
|216,67079
—
|1.345.067
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Lojistik (Açıköğretim)
|TYT
|900+23
1000+25
|923
1025
|215,63043
210,62148
|1.359.269
1.413.408
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim)
|TYT
|400+10
600+15
|410
615
|214,35626
199,20960
|1.376.723
1.585.832
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Aşçılık (Açıköğretim)
|TYT
|1700+43
1750+44
|1.743
1794
|213,03677
203,27446
|1.394.628
1.523.974
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim)
|TYT
|400+10
500+13
|410
513
|212,69362
202,07085
|1.399.435
1.542.505
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|İşletme Yönetimi (Açıköğretim)
|TYT
|1500+38
1800+45
|1.538
1845
|211,44784
207,95848
|1.416.602
1.452.719
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Dış Ticaret (Açıköğretim)
|TYT
|1000+25
1200+30
|1.025
1230
|208,85638
204,51168
|1.452.844
1.504.893
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Yerel Yönetimler (Açıköğretim)
|TYT
|500+13
700+18
|513
718
|208,61597
200,74610
|1.456.223
1.562.807
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim)
|TYT
|1500+38
2000+50
|1.538
2050
|208,23023
200,49951
|1.461.724
1.566.433
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim)
|TYT
|1500+38
2100+53
|1.538
2153
|207,38542
192,71920
|1.473.680
1.676.904
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim)
|TYT
|200+5
275+7
|205
282
|207,36526
185,71647
|1.473.918
1.735.443
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim)
|TYT
|700+18
800+20
|718
820
|206,34253
202,51603
|1.488.383
1.535.663
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Medya ve İletişim (Açıköğretim)
|TYT
|400+10
500+13
|410
513
|206,30312
199,08377
|1.488.971
1.587.826
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim)
|TYT
|600+15
750+19
|615
769
|206,05606
199,92252
|1.492.472
1.575.080
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim)
|TYT
|400+10
500+13
|410
513
|205,80514
193,10211
|1.496.159
1.672.322
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açıköğretim)
|TYT
|400+10
500+13
|410
513
|205,24736
200,66004
|1.504.155
1.564.078
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim)
|TYT
|1000+25
1300+33
|1.025
1333
|203,30575
195,29523
|1.531.877
1.643.284
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim)
|TYT
|300+8
300+8
|308
308
|202,55029
196,43681
|1.542.769
1.627.085
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Sosyal Hizmetler (Açıköğretim)
|TYT
|6000+150
8500+213
|6.150
8713
|201,49896
190,77548
|1.558.086
1.698.658
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim)
|TYT
|2500+63
3700+93
|2.563
3793
|199,36017
191,25371
|1.588.477
1.693.640
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Sosyal Medya Yöneticiliği (Açıköğretim)
|TYT
|1000+25
2000+50
|1.025
1075
|197,75838
—
|1.610.598
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Marka İletişimi (Açıköğretim)
|TYT
|500+13
600+15
|513
615
|197,63103
188,19302
|1.612.363
1.721.197
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Ev İdaresi (Açıköğretim)
|TYT
|1000+25
1000+25
|1.025
1025
|194,54157
186,67372
|1.652.586
1.730.888
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim)
|TYT
|3400+85
5750+144
|3.485
4131
|194,37938
—
|1.654.459
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Yaşlı Bakımı (Açıköğretim)
|TYT
|1800+45
2000+50
|1.845
2031
|191,30822
—
|1.688.080
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim)
|TYT
|1500+38
1750+44
|1.538
1688
|188,88160
—
|1.708.594
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|İlahiyat (Açıköğretim)
(Önlisans)
|TYT
|15000+375
18000+450
|13.981
14181
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Adalet (Açıköğretim)
|TYT
|2000+50
2000+50
|2.050
2050
|230,60170
226,66695
|1.160.534
1.184.743
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim)
|TYT
|1000+25
—
|1.025
—
|219,46244
—
|1.307.878
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim)
|TYT
|1500+38
1500+38
|1.538
1538
|217,37003
205,85802
|1.335.671
1.484.435
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Özel Güvenlik ve Koruma (Açıköğretim)
|TYT
|700+18
900+23
|718
923
|209,53789
199,04440
|1.443.194
1.588.391
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim)
|TYT
|2800+70
3250+82
|2.870
2786
|208,78855
—
|1.453.760
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Çocuk Gelişimi (Açıköğretim)
|TYT
|5000+125
4000+100
|5.125
4100
|207,60088
210,73328
|1.470.663
1.411.808
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Spor Yönetimi (Açıköğretim)
|TYT
|500+13
—
|513
—
|203,50886
—
|1.528.869
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim)
|TYT
|3500+88
4000+100
|3.588
4100
|198,60041
189,04252
|1.598.974
1.714.614
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Emlak Yönetimi (Açıköğretim)
|TYT
|300+8
—
|308
—
|198,20005
—
|1.604.549
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim)
|TYT
|200+5
500+13
|205
236
|197,71336
—
|1.611.226
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim)
|TYT
|1400+35
1750+44
|1.435
1321
|195,48633
—
|1.640.857
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Reklamcılık (Açıköğretim)
|TYT
|250+7
500+13
|257
205
|194,55539
—
|1.652.420
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|TYT
|200+5
500+13
|205
145
|194,26157
—
|1.655.918
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim)
|TYT
|700+18
1000+25
|718
714
|194,03486
—
|1.658.627
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Dış Ticaret (Açıköğretim)
|TYT
|400+10
500+13
|410
460
|192,94121
—
|1.671.151
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim)
|TYT
|600+15
800+20
|615
489
|191,70430
—
|1.684.223
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Lojistik (Açıköğretim)
|TYT
|750+19
750+19
|769
627
|191,20157
—
|1.689.117
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Sosyal Hizmetler (Açıköğretim)
|TYT
|2500+63
2000+50
|2.563
2046
|190,59246
—
|1.694.843
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Yerel Yönetimler (Açıköğretim)
|TYT
|400+10
500+13
|410
318
|190,15092
—
|1.698.686
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Bilgi Yönetimi (Açıköğretim)
|TYT
|300+8
1000+25
|308
324
|189,55412
—
|1.703.526
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim)
|TYT
|350+9
500+13
|359
233
|189,40207
—
|1.704.716
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Yeni Medya ve Gazetecilik (Açıköğretim)
|TYT
|250+7
500+13
|257
203
|188,70393
—
|1.709.850
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim)
|TYT
|600+15
3000+75
|615
377
|188,50850
—
|1.711.173
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim)
|TYT
|400+10
500+13
|410
326
|188,22802
—
|1.713.078
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim)
|TYT
|1000+25
1250+32
|1.025
1232
|188,19395
—
|1.713.302
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|İşletme Yönetimi (Açıköğretim)
|TYT
|1100+28
1100+28
|1.128
1027
|188,10758
—
|1.713.864
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim)
|TYT
|1000+25
1500+38
|1.025
661
|187,95342
—
|1.714.770
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|İslami İlimler (Açıköğretim)
(Önlisans)
|TYT
|3000+75
—
|1.278
—
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
|Adalet (Açıköğretim)
|TYT
|1500+38
1500+38
|1538
1538
|242,08767
230,41444
|1.020.304
1.132.449
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çocuk Gelişimi (Açıköğretim)
|TYT
|3000+75
3000+75
|3.075
3075
|221,70395
205,31525
|1.277.812
1.492.660
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim)
|TYT
|2000+50
2200+55
|2.050
2255
|213,17805
179,87976
|1.392.685
1.748.818
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim)
|TYT
|2000+50
2000+50
|2.050
2050
|209,36871
192,20805
|1.445.520
1.682.917
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim)
|TYT
|1000+25
1500+38
|1.025
1082
|205,29520
—
|1.503.468
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sosyal Hizmetler (Açıköğretim)
|TYT
|2200+55
2200+55
|2.255
2255
|196,79673
186,46381
|1.623.748
1.731.967
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim)
|TYT
|1000+25
1500+38
|1.025
952
|193,79714
—
|1.661.464
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim)
|TYT
|300+8
500+13
|308
294
|193,12351
—
|1.669.185
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (Açıköğretim)
|TYT
|800+20
1000+25
|820
747
|193,00322
—
|1.670.491
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim)
|TYT
|2000+50
2000+50
|2.050
2050
|191,68077
188,79546
|1.684.476
1.716.601
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Yaşlı Bakımı (Açıköğretim)
|TYT
|450+12
500+13
|462
364
|189,43232
—
|1.704.475
—