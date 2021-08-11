Giriş Tarihi: 11.8.2021 15:51

AÖF üniversitesi taban puanları ve kontenjanları: AÖF Açıköğretim 2 ve 4 yıllık bölümler taban puanları, başarı sıralamaları tablosu

DGS sonuçlarının açıklanması ile birlikte, AÖF üniversite taban puanları ve kontenjanları konusu adaylar tarafından merak ediliyor. 2 yıllık üniversite öğrenimlerini 4 yıllığa tamamlamak isteyen vatandaşlar, AÖF üniversite taban puanları ile birlikte, AÖF Açıköğretim 2 ve 4 yıllık bölümler taban puanları, başarı sıralamaları tablosu araştırması yapıyor. İşte konuya ilişkin detaylar;