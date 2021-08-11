Ortaöğrenimi yaygın öğrenimle alan ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Açık Öğretim Lisesi'nde öğrenim gören binlerce öğrenci, AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır, AÖL ek sınavlar ne zaman gibi sorulara yanıt arıyor. Uzaktan öğretim teknolojileri ile liseye devam eden öğrenciler için Açık Lise kayıt yenileme süreci başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurusunun ardından öğrenciler Açık lise kayıt yenileme ücreti ne kadar ve nereye yatırılır diye araştırmaya başladı. 13 Ağustos'ta son bulacak olan kayıt yenileme sürecine ilişkin merak edilenler haberimizde.

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Açık öğretim lisesi 2020 - 2021 eğitim öğretim yılı ek sınavına ait kayıt yenileme işlemleri 9-13 ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.