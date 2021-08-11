Ortaöğrenimi yaygın öğrenimle alan ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Açık Öğretim Lisesi'nde öğrenim gören binlerce öğrenci, AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır, AÖL ek sınavlar ne zaman gibi sorulara yanıt arıyor. Uzaktan öğretim teknolojileri ile liseye devam eden öğrenciler için Açık Lise kayıt yenileme süreci başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurusunun ardından öğrenciler Açık lise kayıt yenileme ücreti ne kadar ve nereye yatırılır diye araştırmaya başladı. 13 Ağustos'ta son bulacak olan kayıt yenileme sürecine ilişkin merak edilenler haberimizde.
AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
Açık öğretim lisesi 2020 - 2021 eğitim öğretim yılı ek sınavına ait kayıt yenileme işlemleri 9-13 ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
AÖL EK SINAV KAYIT YENİLEME ÜCRETİ
Kayıt yenileme ücreti 50 TL olup kayıt yenileyecek öğrencilerin bu ücreti anlaşmalı bankalara (T.C. Ziraat Bankası Türkiye Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankası) yatırması gerekmektedir.
https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı ile kayıt yenileme sınav ücretini yatırabilirsiniz.
EK SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?
2020 - 2021 eğitim ve öğretim yılı ek sınavına yönelik kayıt yenileme işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 9 - 13 Ağustos olarak duyuruldu. Öte yandan ek sınavlar ise 16 - 20 Ağustos tarihleri arasında online olarak düzenlenecek.
AÇIK LİSE EK SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?
Ek sınava belirtilen tarihler arasında kayıt yenileyen tüm öğrenciler katılım sağlayabilmektedir. Ek sınav geçtiğimiz yıllarda, eğitim hayatına AÖL'de devam eden dönemi 8 ve üzeri olan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için düzenleniyordu.