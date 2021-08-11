Ateş Düştüğü Yeri Yakar Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler

Yüzyıllar boyu kulaktan kulağa aktarılan sözlü kültür unsurlarından biri de deyimler ve atasözleridir. Bu atasözleri hayatın hemen hemen her alanında kullanılmakta ve tecrübelerin aktarılmasına aracı olmaktadır. Bu kapsamda araştırılan "Ateş düştüğü yeri yakar atasözünün anlamı nedir" sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor. İşte Ateş düştüğü yeri yakar atasözünün uzun ve kısa anlamı, TDK açıklaması ve cümle içinde kullanım örnekleri.

ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKAR TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre "Ateş düştüğü yeri yakar" atasözü; "bir yıkım, acı, ona uğrayanı yakar kavurur, onu sürekli kıvrandırır, başkalarının o yıkıma üzülmesi geçicidir" anlamında söylenir. Felaket kimlerin başına gelirse onları yakar, kavurur, sürekli bir acı içinde bırakır. Başkalarının acıması, üzülmesi gelir geçer. Acıdan asıl etkilenen kişi herkes olayı unuttuktan sonra da o acıyı çekmeye devam eder. Ondan başkası olaydan onun kadar etkilenemez.

ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKAR NE DEMEK?

Yıkıcı bir olay yaşandığında, örneğin bir kişi bir yakınını kaybettiğinde "ateş düştüğü yeri yakar" atasözü kullanılır. Bunun nedeni, vefat eden kişinin birinci derece yakınları haricinde herkesin zaman içinde bu olayı unutmasıdır. Bir kişinin ölümü en çok ailesini üzecek, geri kalan yakınları zamanla bu duruma alışacaktır. Nasıl ki bir ateş düştüğü noktada alev alır ve oraya zarar verir, geri kalanı yalnızca onun sıcağı ve dumanından etkilenirse, yaşanan bir felakette de tıpkı böyle olur.

ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKAR ÖRNEKLERİ

Merhumun ailesi cenazede ayakta durmakta zorlandı, ateş düştüğü yeri yakar tabii.