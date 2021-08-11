Bakarsan Bağ Olur Bakmazsan Dağ Olur Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler

Yüzyıllar boyu kulaktan kulağa aktarılan sözlü kültür unsurlarından biri de deyimler ve atasözleridir. Bu atasözleri hayatın hemen hemen her alanında kullanılmakta ve tecrübelerin aktarılmasına aracı olmaktadır. Bu kapsamda araştırılan "Bakarsan bağ olur bakmazsan dağ olur atasözünün anlamı nedir" sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor. İşte Bakarsan bağ olur bakmazsan dağ olur atasözünün uzun ve kısa anlamı, TDK açıklaması ve cümle içinde kullanım örnekleri.

BAKARSAN BAĞ OLUR BAKMAZSAN DAĞ OLUR TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre "Bakarsan bağ olur bakmazsan dağ olur" atasözü; "Bakımı yapılan ve ilgilenilen şeyler kişiye yarar olarak döner. Ancak bakımsız ve ilgisiz bırakılan şeyler işe yaramaz, aksine zarara sebep olabilir" anlamına gelir. Atasözünde bağ ve dağ ifadelerinin kullanılması; doğanın emeğe verdiği geri dönüş sebebiyledir. Nasıl ki toprağı ekip biçerek, bakım yaparak ondan verim alınıyorsa, hazır bir bahçeyi sahipsiz bırakarak vahşi bir ormana çevirmek de mümkündür. Bu örnekte olduğu gibi hayatın her alanında kişi emek harcadığı ölçüde geri dönüş almaktadır.

BAKARSAN BAĞ OLUR BAKMAZSAN DAĞ OLUR NE DEMEK?

İnsan doğadan bir ürün elde etmek için öncelikle ona bir şeyler sunmalıdır. Doğa ne kadar cömert olsa da, insanoğlu ondan aldıklarını geri vermelidir. Bunu onunla ilgilenerek, bakımını yaparak sağlamalıdır. Tam da bu konu için "bakarsan bağ olur bakmazsan dağ olur" atasözü kullanılır. Bununla birlikte, insan üretimi nesnelerde de düzenli bakım son derece önemlidir. Düzenli olarak temizlenmeyen, onarılmayan, kontrolleri yapılmayan her şey zaman içinde kullanılamaz hale gelir.

BAKARSAN BAĞ OLUR BAKMAZSAN DAĞ OLUR ÖRNEKLERİ

Annem "bakarsan bağ olur bakmazsan dağ olur" diyerek saatlerce bahçeyle ilgileniyor.

BAKARSAN BAĞ OLUR BAKMAZSAN DAĞ OLUR BENZERİ ATASÖZLERİ

Bağa bak üzüm olsun, yemeye yüzün olsun.

Bakarsan at, bakmazsan mat.