Bu sene DGS’ye kaç kişi girdi? ÖSYM 2021 DGS kaç kişi başvurdu ve sınava girdi?

DGS'ye kaç kişi girdi sorusu, 2021 Dikey Geçiş Sınavı Sonuçları'nın belli olması ile merak konusu oldu. 2 yıllık eğitimini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar, 2021 DGS'ye yoğun bir katılım gösterdi. Sınav sonuçları 11 Ağustos itibarı ile erişime açılırken DGS'ye kaç kişi girdi sorusu da araştırılmaya başlandı. Peki, bu yıl DGS'ye kaç kişi girdi? DGS'ye kaç kişi başvurdu? İşte detaylar...
2021 DGS, 81 il ve Lefkoşa'daki toplam 89 sınav merkezinde gerçekleştirildi. İki yıllık eğitimini dört yıla tamamlamak isteyen ön lisans ve meslek yüksekokulu mezunları, Dikey Geçiş Sınavı ile birbiriyle yarıştı.
Bu yıl DGS'ye 290 binin üzerinde aday başvuru yaptı. Ancak sınava katılan adayların sayısı ve DGS'yle ilgili sayısal veriler henüz açıklanmadı.
2020 DGS'YE KAÇ KİŞİ KATILMIŞTI?
Geçtiğimiz yıl 389 bin 243 adayın katıldığı 2020 DGS'de sınavı geçerli sayılan 353 bin 86 adayın yüzde 66,5'i MYO'dan, yüzde 33,5'i AÖF ön lisans programlarından mezun oldu. 60'ı sözel, 60'ı sayısal toplam 120 sorudan oluşan 2020 DGS'de doğru cevap sayısı ortalaması sözel testinde 24,29; sayısal testinde ise 13,31 olarak hesaplandı.
2020 DGS KAÇ KİŞİ YERLEŞTİ?
Geçtiğimiz yıl adayların yüzde 26,7'si bir lisans programına yerleştirildi. Sınavı geçerli olan ve puanı hesaplanan 352 bin 151 adayın 94 bin 24'ü yani yüzde 26,7'si DGS'de hedeflediği başarıya ulaştı. Lisans programlarına yerleşen adayların 68 bin 127'si, yani yüzde 72,5'i AÖF lisans programlarına, 25 bin 897'si yani yüzde 27,5'i de AÖF dışı lisans programlarına yerleşti.