Bu sene DGS’ye kaç kişi girdi? ÖSYM 2021 DGS kaç kişi başvurdu ve sınava girdi?

2020 DGS KAÇ KİŞİ YERLEŞTİ?

Geçtiğimiz yıl adayların yüzde 26,7'si bir lisans programına yerleştirildi. Sınavı geçerli olan ve puanı hesaplanan 352 bin 151 adayın 94 bin 24'ü yani yüzde 26,7'si DGS'de hedeflediği başarıya ulaştı. Lisans programlarına yerleşen adayların 68 bin 127'si, yani yüzde 72,5'i AÖF lisans programlarına, 25 bin 897'si yani yüzde 27,5'i de AÖF dışı lisans programlarına yerleşti.